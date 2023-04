Sigourney Weaver in ihrer ikonischen Rolle als Ripley in „Alien“

Mit ihrer Rolle als tougher Ripley in der „Alien“-Filmreihe wurde Sigourney Weaver nicht nur weltberühmt, sie definierte auch für alle Zeiten das Bild einer resoluten Actionheldin. Die Sehnsucht nach einer Rückkehr der Figur auf die große Leinwand ist verständlicherweise groß beim Publikum, doch nicht bei Weaver.

Empfehlung der Redaktion Kritik „Aliens“: Zu gut, um nur eine Fortsetzung zu sein

In einem neuen Interview mit „Total Film“ zeigte sich die 73-Jährige von dem Gedanken nicht überzeugt.

„Es gibt jede Menge jüngerer Schauspieler, die diese Art von Rolle spielen (können)“, sagte Weaver. „Es gab auch einen Alien-Film, den ich unbedingt mit Neill Blomkamp machen wollte, aber wir haben es nicht hinbekommen. Wissen Sie, der Zug ist einfach abgefahren. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue. Ich habe genug Zeit im Weltraum verbracht!“

Stimmt, da war doch etwas: Mitte der Zehnerjahre war Weaver im Gespräch, die Rolle der Ripley in einem fünften „Alien“-Film zu übernehmen, der von Neil Blomkamp (District 9) inszeniert werden sollte. Leider wurde dieses Projekt auf Eis gelegt, als der ursprüngliche „Alien“-Regisseur Ridley Scott beschloss, selbst wieder in den Weltraum aufzubrechen. Er drehte die „Prometheus“-Fortsetzung und das „Alien“-Prequel „Alien: Covenant“. Großer Erfolg war den Filmen an der Kinokasse allerdings nicht beschieden. Seit Februar wird aber ein neuer Teil unter dem Titel „Alien: Romulus“ von Fede Álvarez („Evil Dead“) exklusiv für Hulu (in Deutschland wahrscheinlich bei Disney+) produziert.

Sigourney Weaver war das letzte Mal vor 25 Jahren in „Alien: Resurrection“ als Ripley zu sehen.