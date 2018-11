Simply-Red-Fanpakete gewinnen: „Symphonica In Rosso“-Tickets, signierte Poster, CDs und DVDs

Am 23. November erscheint „Symphonica in Rosso“ in verschiedenen Formaten, darunter als Doppel-CD plus DVD: An drei Abenden im Oktober führte Mick Hucknall alias Simply Red im Amsterdamer Ziggo Dome seine größten Hits sowie Coverversionen auf. Begleitet wurde er von einem 40-köpfigen Orchester.

Stücke wie „Something Got Me Started“, „Holding Back The Years“ oder „Stars“ durften da natürlich nicht fehlen. Vorab gibt es am 12. November eine einmalige Gelegenheit, das Konzert im Kino auf der großen Leinwand mit 5.1.Surround Sound zu erleben. „Symphonica in Rosso“ wird nur an diesem Abend weltweit in den Kinos zu sehen sein.

Wir verlosen ein Simply-Red-Fanpaket:

5x signiertes Poster

10x CD/DVD Package

10×2 Tickets für die Kinoaufführungen (freie Wahl aus der Kino-Liste)

Einfach Formular ausfüllen und „Simply Red“ als Lösungswort angeben – sowie die Stadt, in der man den Film sehen will, also zum Beispiel „Simply Red + Berlin“ (Liste unten). Einsendeschluss: 08.11.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Symphonica in Rosso“ kann ab sofort vorbestellt werden, die physische Version enthält ein Hardback-Deluxe-3-Disc-Format mit einem Doppel-CD-Album mit 20 Live-Titeln und einer Konzert-DVD, die exklusiv bei simplyred.com erhältlich ist. Die Standard-CD bei den Einzelhändlern umfasst 16 Tracks auf CD plus Live-Konzert-DVD. Die digitale Version enthält alle 20 Live-Audio-Tracks der Nacht, wobei der Konzertfilm ebenfalls zum Kauf und Download verfügbar ist.

Tracklisting:

1. All or Nothing at All

2. Your Mirror

3. For Your Babies

4. Someday In My Life

5. So Beautiful

6. Say You Love Me

7. Big Love

8. Home

9. Smile

10. It Was A Very Good Year

11. Picture Book

12. Holding Back The Years

13. Stars

14. A New Flame

15. It’s Only Love

16. Sunrise

17. Something Got Me Started

18. Fairground

19. My Way

20. If You Don’t Know Me By Now

DVD

1. All or Nothing at All

2. Your Mirror

3. For You Babies

4. Someday in My Life

5. So Beautiful

6. Say You Love Me

7. Home

8. You Make Me Smile

9. It Was a Very Good Year

10. Picture book

11. Holding Back the Years

12. Stars

13. A New Flame

14. It’s Only Love

15. Sunrise

16. Something Got Me Started

17. Fairground

18. My Way

19. If You Don’t Know Me by Now

Teilnehmende Kinos: Vorstellung am 12.11.2018

(Städte alphabetisch sortiert)

Capitol Aachen

Cinetech Münsterland Ahaus

Cineplex Amberg

CinemaxX Augsburg

Traumpalast Backnang

UCI Kinowelt Bad Oeynhausen

Bali-Kino-Palast Balingen

Cineplex Bayreuth

UCI-Kinowelt Colosseum Berlin

UCI Kinowelt am Eastgate Berlin

UCI Kinow. Gropius Passagen Berlin

Union Berlin

CinemaxX Berlin

CINEMOTION Berlin-Hohenschönhausen

Traumpalast Biberach

CinemaxX Bielefeld

Capitol Bochum

UCI Kinowelt Ruhr Park Bochum

Centraltheater Brake

C1 Cinema Braunschweig

Cinespace Waterfront Bremen

CinemaxX Bremen

CineMotion Bremerhaven

UCI Kinowelt Am Lausitzpark Cottbus

UCI Kinowelt Dessau

UCI Kinowelt Elbe Park Dresden

CinemaxX Dresden

UCI Kinowelt Duisburg

Das Lumen Filmtheater Düren

UCI Kinowelt Düsseldorf

Cinetech das Erlebniskino Emsdetten

CinemaxX Essen

Traumpalast Esslingen

UCI Kinowelt Flensburg

Lux Kinos Frankenthal in der Pfalz

CinemaxX Freiburg

UCI Kinowelt Gera

CinemaxX Göttingen

Cinetech das Erlebniskino Gronau

CinemaxX-Charlottencenter Halle/Saale

UCI Kinowelt Othmarschen Hamburg

UCI Kinowelt Mundsburg Hamburg

UCI Kinowelt Wandsbek Hamburg

CinemaxX Hamburg-Harburg

CinemaxX Hamburg Wandsbek

CinemaxX Hamburg-Dammtor

Astor Grand Cinema Hannover

CinemaxX Hannover

CinemaxX Heilbronn

Foolskino Holzkirchen

UCI Kinowelt Hürth Park

UCI Kinowelt Kaiserslautern

CinemaxX Kiel

Cinedom Köln

Rex am Ring Köln

CinemaxX Krefeld

Prestige Filmtheater Künzelsau

Traumpalast Leonberg

UCI Kinowelt Nova Eventis Leuna

Cineplex Lippstadt

Scala Ludwigsburg

CinemaxX Magdeburg

Cineplex Marburg

Movie im Luitpoldhaus Marktheidenfeld

Weltspiegel Kino Mettmann

CinemaxX Mülheim

Filmpassage Mülheim

CinemaxX München

Schloßtheater Münster

Cineplex Neumarkt

UCI Kinowelt Neuss

Roxy Kinos Neustadt an der Weinstraße

Dietrich-Theater Neu-Ulm

Lumos Lichtspiel & Lounge Nidda

UCI Kinowelt Nordhorn

Cinecittá Nürnberg

Traumpalast Nürtingen

CinemaxX Offenbach am Main

Forum Offenburg

CinemaxX Oldenburg

Filmpassage Osnabrück

UCI Kinowelt Paderborn

Pollux Paderborn

Movie Star Parchim

Cineplex Passau

UCI Kinowelt Potsdam

Forum Rastatt

CinemaxX Regensburg

Cineplex Rudolstadt

Filmpassage Salzgitter

Traumpalast Schorndorf

Turm Theater Schwäbisch-Gmünd

CinemaxX Sindelfingen

Das Lumen Solingen

CinemaxX Stuttgart-Liederhalle

CinemaxX Stuttgart SI-Centrum

Kinothek Stuttgart

CinemaxX Trier

Atelier Tübingen

Blueboxx Villingen

Drehwerk 17/19 Wachtberg

Traumpalast Waiblingen

Kino Center Weissenburg

UCI Kinowelt Wilhelmshaven

CinemaxX Wolfsburg

CinemaxX Wuppertal

CinemaxX Würzburg

26.11.2018

Cinetech das Erlebniskino Rheine

Österreich: 12.11.2018:

UCI KINOWELT Millennium City Wien

UCI KINOWELT Shopping City Süd Wiener Neudorf

UCI KINOWELT Annenhof Graz

Hollywood Megaplex Gasometer Wien

Hollywood Megaplex Pluscity Pasching

Hollywood Megaplex St. Pölten

Metropol Kino Innsbruck