„SNL“ Cold Open: Trump schimpft Melania für spontane Epstein-Rede „wahnsinnig“

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„Saturday Night Lives“ Donald Trump lehnte die Idee seiner Frau Melania ab, eine Rede über Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zu halten – eine Rede, die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet.

Die First Lady (Chloe Fineman) rief Donald (James Austin Johnson) an, um ihm ihren Entwurf vorzustellen: Darin bestritt sie jede Verbindung zu Epstein oder Maxwell, kritisierte die Medienberichterstattung über die drei und forderte den Kongress auf, Epsteins Opfer aussagen zu lassen.

„Hör mal, ich habe entschieden, dass ich eine große, völlig aus dem Nichts kommende Rede halten sollte und sage: ‚Ich bin kein Epstein-Opfer.‘ Ist das gut?“, fragte sie.

Trump nicht begeistert

Trump war nicht überzeugt.

„Liebling, ich muss zugeben, das klingt ein bisschen wahnsinnig. Wer bist du, ich?“, antwortete er ihr.

Melania ließ sich davon nicht beirren und schlug weitere illegale Aktivitäten vor, von denen sie sich distanzieren könnte.

Gilgo Beach und Diddy

„Es geht nicht nur um Epstein. Ich könnte auch sagen: ‚Ich, Melania Trump, habe dem Serienmörder von Gilgo Beach in keiner Weise geholfen’“, sagte sie – eine Anspielung darauf, dass der frühere Architekt Rex Heuermann sich in dieser Woche in sieben Mordfällen auf Long Island schuldig bekannte und einen weiteren gestand. „So wird niemand misstrauisch.“

„Liebling“, erwiderte Trump, „ich glaube, das macht jeden noch misstrauischer.“

Melania versuchte es auf einem anderen Weg.

Trumps eleganter Abgang

„Was, wenn ich bekanntgebe, dass ich kaum mit Diddy gefeiert habe? Würde das helfen?“, fragte sie, während der Musikmogul seine 50-monatige Haftstrafe nach zwei Schuldsprüchen wegen prostitutionsbezogener Vergehen absitzt.

Trump hatte an diesem Punkt genug von der ganzen Sache.

„Weißt du, Melania, ich würde wirklich gerne noch mehr reden, aber ich habe ein Treffen mit … äh“, sagte er und ließ den Blick durch das Oval Office schweifen. „Ronald Reagan.“