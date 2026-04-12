„SNL“ Weekend Update nimmt JD Vance wegen gescheitertem Iran-Deal und „seltsamen“ Ehefrau-Kommentaren aufs Korn

„Saturday Night Live“ Weekend Update hat Vizepräsident JD Vance durch den Kakao gezogen – wegen seines gescheiterten Versuchs, mit dem Iran ein Abkommen zur Beendigung des Krieges auszuhandeln, sowie wegen einer merkwürdigen Analogie, die er über seine Frau Usha gemacht hatte.

Vance verließ Pakistan am Sonntag nach 21-stündigen Verhandlungen ohne Ergebnis und erklärte, die Iraner hätten „sich entschieden, unsere Bedingungen nicht zu akzeptieren“. Was nach dem zweiwöchigen Waffenstillstand folgt, der am Dienstag vereinbart wurde – nachdem Trump damit gedroht hatte, die iranische Zivilisation zu zerstören –, bleibt damit offen.

„Leute, ich glaube, die sind diesmal wirklich fertig miteinander, man sieht’s schon daran, wie ihm die Wimperntusche läuft“, witzelte Michael Che, während auf dem Bildschirm ein bearbeitetes Foto des Vizepräsidenten mit verschmiertem Eyeliner eingeblendet wurde.

Josts Reaktion auf Vance

Colin Jost lenkte die Aufmerksamkeit dann auf Vances Antwort auf die Reporterfrage nach dem „Recht“ des Iran, Uran anzureichern.

Vance hatte gesagt: „Meine Frau hat das Recht, Fallschirmspringen zu gehen, aber sie springt nicht aus einem Flugzeug, weil wir eine Abmachung haben, dass sie das nicht tut – weil ich nicht will, dass meine Frau aus einem Flugzeug springt.“

Jost, der die Analogie „ein bisschen seltsam“ nannte, reagierte: „Was zum Teufel redest du da? Das Einzige, was in dieser ganzen Analogie Sinn ergibt, ist, dass wir alle verstehen können, warum JD Vances Frau den Drang verspürt zu springen.“

Che über Melania und Epstein

Che wandte sich dann der überraschenden Rede von First Lady Melania Trump am Donnerstag zu, in der sie eine Beziehung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein abstritt und Berichte zurückwies, wonach Epstein sie mit Donald bekannt gemacht habe. Ches Pointe: „Weil die sich tatsächlich kennengelernt haben, als Trump ihren Schiffscontainer aufgebrochen hat.“