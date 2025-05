So erpresste Sean Combs Cassies Mutter wegen Kid-Cudi-Affäre

Regina Ventura, Mutter von Casandra „Cassie“ Ventura , sagte, dass Sean Combs , während er über Cassies Beziehung zu Kid Cudi äußerst wütend war. Er habe von Regina 20.000 Dollar verlangt, um das Geld „zurückzubekommen“, das er für Cassies Karriere ausgegeben hatte.

Cassies Mutter sagt im Menschenhandel-Prozess gegen Sean Combs aus

Während ihrer Aussage im Prozess gegen Combs wegen Sexhandels am Dienstag wurde Regina gebeten, sich an einen Brief zu erinnern, den Cassie ihr im Dezember 2011 geschickt hatte. Einen, den Cassie auch in ihrer eigenen Aussage letzte Woche erwähnt hatte. In dem Brief erzählte Cassie ihrer Mutter, dass Combs damit drohte, Videos von ihren Sexorgien zu veröffentlichen. Weil er von ihrer Beziehung zu Cudi (mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi) erfahren hatte. Cassie erzählte ihrer Mutter auch, dass Combs damit drohte, jemanden zu beauftragen, ihr und Mescudi „wehzutun“. Wobei Combs angeblich sagte, er würde sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland aufhalten.

Regina Ventura: Angst um das Leben ihrer Tochter

Regina erinnerte sich daran, wie sie sich beim Lesen des Briefes gefühlt hatte. „Mir wurde körperlich übel. Ich verstand es nicht, das Sexvideo hat mich umgehauen. Er wollte meiner Tochter wehtun.“

20.000 Dollar – eine fragwürdige Forderung

Etwa zur gleichen Zeit, so sagte Regina aus, habe Combs sie kontaktiert und um die 20.000 Dollar gebeten. Regina sagte, dass sie und ihr Mann einen Immobilienkredit aufgenommen hätten, um den Mogul zu bezahlen.

„Das war die einzige Möglichkeit, an das Geld zu kommen“, sagte Regina. Und fügte hinzu, dass sie der Bitte nachgekommen sei, weil sie ‚um die Sicherheit meiner Tochter Angst hatte‘ und weil Combs „es verlangt hat“.

Geld wurde fünf Tage später zurücküberwiesen

Regina sagte, sie habe das Geld gemäß den Anweisungen von Combs‘ Buchhalter auf ein Bad-Boy-Konto überwiesen. Etwa fünf Tage später sei das Geld auf ihr Konto zurückgeüberwiesen worden. Sie habe keinen weiteren Kontakt zu Combs bezüglich des Geldes gehabt.

Drohungen und Erpressung durch Combs

Regina sagte am Dienstag nicht länger als 40 Minuten aus, wobei Combs‘ Verteidigung es auffällig vermied, sie ins Kreuzverhör zu nehmen. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Befragung beendet hatte, begrüßte Combs‘ Verteidiger Marc Agnifilo Regina. Und sagte dann: „Ich habe keine Fragen an Sie.“ (Dies ist die erste Zeugin in diesem Fall, die von der Verteidigung nicht ins Kreuzverhör genommen wurde.)

Combs’ Verhalten im Gerichtssaal

Während Combs während des Prozesses oft aktiv und engagiert war – er tauschte vertrauliche Informationen mit seinen Anwälten aus und drehte sich zu den Zeugen um, wenn sie den Gerichtssaal betraten –, vermied er es, Regina anzusehen, als sie auf dem Weg zum Zeugenstand an ihm vorbeiging. Als Regina den Gerichtssaal verließ, versuchte sie, Blickkontakt mit Combs herzustellen. Der sie jedoch weiterhin ignorierte.

An anderer Stelle ihrer Aussage sprach Regina über Fotos, die sie im Dezember 2011 von ihrer Tochter gemacht hatte, nachdem Combs sie angeblich angegriffen hatte. Regina sagte, dies sei das erste Mal gewesen, dass Cassie ihr erzählt habe, dass Combs ihr gegenüber körperlich gewalttätig geworden sei. Regina erinnerte sich an die Fotos. „Sie hatte blaue Flecken. Und ich wollte sichergehen, dass wir das festhalten.“

Streit zwischen Regina Ventura und Sean Combs im Jahr 2016

Gegen Ende ihrer kurzen Aussage berichtete Regina auch von einem „bitteren Streit“, den sie im August 2016 mit Combs hatte, als sie ihre Tochter in Los Angeles zu ihrem 30. Geburtstag besuchte. Der Streit, so Regina, sei vor Cassies Wohnung ausgebrochen, nachdem Combs angeblich Cassies Handy „gestohlen“ habe.

Regina versuchte, Combs zu schlagen

„Wir stritten uns um das Handy. Ich wollte es zurückhaben. Und er hielt es fest“, sagte Regina. Regina bemerkte, dass einer von Combs‘ Bodyguards zwischen ihnen stand. Und sie sagte: „Ich schrie, brüllte und versuchte, ihn zu schlagen, aber ich hatte keinen Erfolg.“

Schließlich, so Regina, gab Combs das Handy zurück, fuhr dann aber mit Cassies Auto davon.

Cassies Aussage zur Explosion von Cudis Auto

Als Cassie letzte Woche im Zeugenstand aussagte, drohte Combs ihr angeblich nicht nur damit, die expliziten Videos von ihr zu veröffentlichen und ihr und Mescudi „wehzutun“. Sondern auch damit, Mescudis Auto in die Luft zu sprengen und Mescudis Freunde die Explosion sehen zu lassen. Im Jahr 2012 wurde ein Porsche von Mescudi durch einen „Brandbeschwörungsapparat“ in Brand gesetzt, wie es in einem zeitgenössischen Polizeibericht hieß. Mescudi selbst hatte zuvor gegenüber der New York Times bestätigt, dass sein Auto explodiert sei.

Aussage von David James, ehemaliger Assistent

Der Dienstag begann mit der Fortsetzung der Aussage von David James , einem ehemaligen Assistenten von Combs. Im Zeugenstand sagte James, Combs habe einen ehemaligen FBI-Agenten engagiert, um seine Mitarbeiter einem Lügendetektortest zu unterziehen, nachdem Geld und Besitztümer von ihm verschwunden waren. Er sprach auch ausführlich über einen Vorfall, bei dem Combs angeblich drei Handfeuerwaffen mitgenommen hatte. Um seinen Rivalen Suge Knight zu konfrontieren. Ein Vorfall, den Cassie Ventura in ihrer eigenen Aussage detailliert beschrieben hatte.

Combs beauftragte FBI-Agenten für Lügendetektortests

„Ich war wirklich erschüttert“, sagte James. „Das war das erste Mal als sein Assistent, dass mir klar wurde, dass mein Leben in Gefahr war.“

Immunitätsfrage bei James’ Aussage

Während des Kreuzverhörs fragte Combs‘ Verteidiger Marc Agnifilo James, ob er Einwände dagegen gehabt habe, Combs zu fahren, während dieser die drei Handfeuerwaffen bei sich hatte. Worauf James antwortete: „Bei allem Respekt, Sir. Wenn jemand mit drei Waffen in Ihrer unmittelbaren Nähe ist, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich etwas sagen konnte.“

Die Verteidigung von Combs hatte zuvor versucht, James‘ Aussage mit der Begründung zu verhindern, dass sie nicht relevant sei. Aber der Richter gab schließlich der Staatsanwaltschaft Recht. Die argumentierte, dass sie ihre Anklage wegen organisierter Kriminalität stütze. Zu diesem Zweck befragte Agnifilo James zu einem Treffen mit der Regierung, bei dem ihm untersagt worden war, weitere Details zum Vorfall mit Knight preiszugeben. James sagte, er habe sich daran gehalten. Weil ihm gesagt worden sei, „nichts zu sagen, was ihn belasten könnte“.

Vereinbarung über Schutz vor Strafverfolgung

Agnifilo fragte James später, ob ihm für seine Aussage Immunität gewährt worden sei. James sagte, er sei sich über die Einzelheiten nicht sicher, glaube aber, dass seine Anwälte eine Vereinbarung ausgehandelt hätten, die ihm einen gewissen Schutz vor Strafverfolgung gewähren würde. (Bislang gibt es jedoch keine Beweise dafür, dass während des Restaurantbesuchs eine Straftat begangen wurde.

Aussage von Escort Sharay Hayes

Später am Tag hörte das Gericht die Aussage von Sharay Hayes, einem männlichen Escort namens „The Punisher“, der von Combs und Ventura mehrfach für Freak-Offs engagiert worden war. Hayes gab weitere Einblicke in die Abwicklung dieser sorgfältig choreografierten sexuellen Begegnungen. Und erinnerte sich daran, wie Combs Ventura „subtile Anweisungen“ zu allem gab. Von der Beleuchtung bis zur Positionierung ihres Körpers.

Bei der Befragung durch die Staatsanwaltschaft sagte Hayes, er habe diese Begegnungen so verstanden, dass Ventura „eine sexy Szene inszenierte, die ihrem Partner Spaß machte“. Ventura habe sich zwar nie den Anweisungen von Combs widersetzt. Aber Hayes sagte, er habe „manchmal ein Seufzen oder ein Zusammenzucken beobachtet, das wie Frustration über die Häufigkeit“ der Anweisungen von Combs gewirkt habe.

Verteidiger bringt „25 Jahre Erfahrung“ ins Spiel

Im Kreuzverhör fragte Combs‘ Verteidiger Xavier Donaldson Hayes, ob Ventura während der „Freak-Offs“ jemals unbehaglich gewirkt habe. „Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass ihr das, was vor sich ging, unangenehm war“, antwortete Hayes. Später sagte er, alles habe einvernehmlich gewirkt. Und als Donaldson ihn fragte, ob seine Einschätzung der Situation und Venturas Wohlbefinden auf „25 Jahren Erfahrung mit Trockenbumsen mit Hunderttausenden von Frauen“ beruhten, antwortete Hayes: „Richtig.“