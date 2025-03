„So machen wir das“: Team Trumps erbärmlicher Versuch, den Chat-Skandal zu verdrehen

Wie Rolling Stone am Mittwoch berichtete, haben einige Beamte der Trump-Administration hinter vorgehaltener Hand getratscht. Und die mittlerweile berüchtigte nationale Sicherheitslücke in einem Signal-Gruppenchat mit etwas aus der HBO-Polit-Satire Veep verglichen.

Diese Beamten liegen falsch. Diese andauernde Miniserie der zweiten Ära von Donald Trump ist nicht Armando Iannuccis amerikanische Serie Veep. Sondern ähnelt immer mehr Iannuccis Serie The Thick Of It. In der britische Politiker und ihre profanen Spin-Doktoren vor dem Hintergrund von Skandalen im Fernsehen und rasender Medien ständig von Worten, Doppelzüngigkeit und sprachlichen Feinheiten besessen sind. Um ihre letzte Würde zu retten.

Eine unangenehm ähnliche Dynamik spielt sich derzeit im Weißen Haus unter Trump ab. Wo man sich bemüht, auf die vernichtende Enthüllung zu reagieren, dass eine Gruppe der obersten Beamten des Präsidenten – darunter Verteidigungsminister Pete Hegseth , der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und Vizepräsident J.D. Vance – über einen ungesicherten Signal-Gruppenchat, von dem sie nicht wussten, dass er Jeffrey Goldberg, den Chefredakteur von The Atlantic, der die Geschichte aufdeckte, mit einschloss, über hochsensible Bombenpläne diskutierten. (Waltz hat Goldberg offenbar zum Gruppenchat hinzugefügt.)

Absurdes Spiel der Semantik

Die einzige Möglichkeit der Regierung bestand darin, eines der dümmsten nationalen Sicherheitsfiaskos der jüngeren Vergangenheit in ein absurdes Spiel der Semantik zu verwandeln. Trump-Beamte und ihre Verbündeten argumentieren nun, dass Trumps nationale Sicherheitsbeamte im Signal-Chat keine „Kriegspläne“ besprochen hätten. The Atlantic berichtete am Dienstag darüber, nachdem das Medium am Mittwoch Kopien dessen veröffentlicht hatte, was es als „die detaillierten Angriffspläne, die Trumps Berater im Chat geteilt haben“ bezeichnete.

Die Signal-Nachrichten zeigen, wie Hegseth einen detaillierten Überblick über die geplanten Bombenangriffe der Regierung im Jemen gibt, bevor sie begannen. An einer Stelle schrieb er sogar: „DANN WERDEN DIE ERSTEN BOMBEN DEFINITIV ABGEWORFEN.“

„The Atlantic hat eingeräumt: Das waren KEINE ‚Kriegspläne‘“, schrieb die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Mittwoch auf X. Nachdem Goldberg neue Details aus dem Gruppenchat veröffentlicht hatte. „Diese ganze Geschichte war ein weiterer Schwindel, der von einem Trump-Hasser geschrieben wurde, der für seine sensationslüsternen Verdrehungen bekannt ist.“

The Atlantic machte jedoch keine solche Zugeständnisse, als es Screenshots von Hegseth veröffentlichte. In denen er über die bevorstehende Bombardierung der Huthis im Jemen sprach.

„Niemand verschickt Kriegspläne per SMS“

Der Rest der Regierung bringt dasselbe Argument vor. „Niemand verschickt Kriegspläne per SMS“, sagte ein aufgeregter Hegseth am Mittwoch gegenüber Reportern. „Sie haben sogar den Titel in ‚Angriffspläne‘ geändert. Weil sie wissen, dass es keine ‚Kriegspläne‘ sind“, fügte er hinzu. „Es gab dort keine Kriegspläne“, betonte Außenminister Marco Rubio später am Mittwoch . „Es handelte sich um eine Art Beschreibung dessen, worüber wir unsere Partner auf der ganzen Welt informieren könnten. Wenn die Zeit dafür gekommen ist.“

Das Verteidigungsministerium behauptete , dass The Atlantic „die ganze Sache mit den ‚Kriegsplänen‘ sehr schnell zurückgenommen hat“. Und merkte an, dass die Überschrift der am Mittwoch veröffentlichten Geschichte „Angriffspläne“ beschreibt. Das Pentagon bezeichnete die Veröffentlichung einige Stunden später als „Maschine zur Erzeugung von Falschmeldungen“.

Unabhängig von der Unterscheidung zwischen „Kriegsplänen“ und „Angriffsplänen“ diskutierten Hegseth und andere in einem ungesicherten Chat über hochsensible Informationen über einen bevorstehenden Militärangriff. Und hatten keine Ahnung, dass ein Journalist mitlas. Sie weigern sich, ein Fehlverhalten einzugestehen. Oder die nackte Realität der Situation anzuerkennen. Stattdessen versuchen sie, die Verantwortung von sich zu weisen. Indem sie Wortspiele spielen, die jeder, der gesehen hat, worüber im Chat gesprochen wurde, als beleidigend empfinden sollte.

„Sie mögen es albern finden. Aber so machen wir es heute“

Einige der selbstbewusstesten Mitglieder der Führungsriege von Team Trump sind bereit, privat zuzugeben, dass die Debatte über den Unterschied zwischen Plänen für einen „Krieg“ und einem hochkarätigen militärischen „Angriff“ keine echte Debatte ist. „Sie mögen es albern finden. Aber so machen wir es heute“, sagt ein enger Verbündeter von Trump, der mit den Mitarbeitern des Weißen Hauses über diesen Aspekt der Krisenkommunikationsstrategie in Kontakt stand.

Ein Regierungsbeamter, der anonym bleiben möchte, um dieses, wie er es ausdrückt, „beschissene Chaos“ offen zu besprechen, sagt einfach: „Es ist mir egal, ob Sie es einen ‚Kriegsplan‘ oder einen ‚Angriffsplan‘ nennen wollen. Ich denke, wir sollten weder Reportern noch sogenannten Journalisten, die den Präsidenten hassen, etwas davon erzählen. Ich werde Rachel Maddow nicht in meine privaten Gruppentexte einbeziehen.“

„Gib den Fehler zu und mach weiter“

Einige Verbündete von Trump äußern ihre Frustration öffentlich. „Der Versuch, dieses Signal-Debakel mit Worten zu umschreiben, macht es nur noch schlimmer“, schrieb die rechtsgerichtete Kommentatorin Tomi Lahren auf X. „Es war schlecht. Und ich habe ehrlich gesagt die Nase voll von den Was-wäre-wenn-Ismen von meiner eigenen Seite. Was für die Gans gut ist, ist auch für den Gänserich gut. Gib den Fehler zu und mach weiter.“

Der Wunsch der Trump-Administration, Wortspiele zu spielen, passt zu den umfassenderen MAGA-Bemühungen, Worte bedeutungslos zu machen. Damit Trump und seine Partei mit allem davonkommen können. Trump und seine Verbündeten haben häufig den Begriff „Krieg“ verwendet, um ihre Ziele zu erreichen. Derzeit beruft sich die Regierung auf die „Kriegsbefugnisse“ des Präsidenten. Um zu argumentieren, dass sie venezolanische Migranten ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren in ein brutales Gefängnis in El Salvador deportieren kann. Obwohl die USA nicht buchstäblich mit Venezuela oder den dortigen Banden „im Krieg“ stehen.

„Sensationslüsterner Anti-Trump-Reporter“

Es passt auch zu den größeren Bemühungen, die Amerikaner davon zu überzeugen, das zu bezweifeln, was direkt vor ihren Augen liegt. „Vertrauen Sie dem Verteidigungsminister. Der für diese Rolle nominiert wurde. Der vom Senat der Vereinigten Staaten in diese Rolle gewählt wurde. Und der im Kampf gedient hat, der unserer Nation in Uniform ehrenvoll gedient hat“, fragte Leavitt während einer Pressekonferenz am Mittwoch. „Oder vertrauen Sie Jeffrey Goldberg, der ein registrierter Demokrat und ein sensationslüsterner Anti-Trump-Reporter ist?“