So outet sich Brooke Shields als Fan von Taylor Swift

Bald geht die fast zweijährige Tour von Taylor Swift zu Ende. Die Konzerte der Sängerin lösten weltweit eine popkulturelle Hype-Welle aus. Und so manche Stars waren auch beim Mitsingen und -feiern bei ihren Shows zu sehen – so nun auch Brooke Shields. Die Schauspielerin besuchte einen Swift-Gig im kanadischen Toronto und zeigte sich sichtlich begeistert.

Mit Mama Swift

Swifties – so nennt sich die fröhlich bunte Fan-Armee von Taylor Swift, die in den vergangenen Jahren die Konzerthallen stürmten, um ihr Idol aus der Nähe und live zu sehen. Mitten in dem glitzernden Gedränge bei einem der Konzerte in Toronto hat sich jetzt Brooke Shields gemeinsam mit ihren zwei Töchtern zu erkennen gegeben. Ganz in Swiftie-Manier trug sie eine schillernde goldene Lametta-Jacke und bewegte sich mit den Massen.

Die 59-Jährige teilte auf Instagram ein Video-Zusammenschnitt vom Konzert und präsentierte sich dabei sogar mit Swifts Mutter. Wie alte Freundinnen lagen sie sich in den Armen und sangen zusammen die Stücke des US-Stars. Dazu kommentierte die „Blue Lagoon“-Mimin: „Die allerbeste Nacht mit meinen Mädchen & Mama Swift.“

Freundschaftsbändchen inklusive

Und tatsächlich: Weitere Fotos folgten von ihr. Ihre Euphorie ist auf ihnen deutlich sichtbar. Sie schrieb dazu: „Meine Reaktion auf die ganze Show. In Ehrfurcht vor Taylor Swift!!! Swipe, um meine Freundschaftsarmband-Sammlung von all den netten Swifties zu sehen, die ich getroffen habe!!!“

Was jetzt noch kommt? Taylor Swift spielt in der ersten Dezemberwoche ihre finalen Konzerte der Tour in Vancouver. Dann geht die „Eras“-Tourära zu Ende.