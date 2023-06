So reagiert das Internet auf die geplante Solidaritätsaktion mit Till Lindemann

Foto: Getty Images, Gie Knaeps. All rights reserved.

Rammsteins Frontmann Till Lindemann, live in Belgien, 2009.

Die geplante Solidaritätsaktion mit Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgt in den sozialen Medien für gespaltene Reaktionen. Der Hintergrund: Für das heutige Konzert in München (07. Juni) riefen Fans dazu auf, als Reaktion auf die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger vor der Band niederzuknien — und so ihre Solidarität zu zeigen. Empfehlung der Redaktion Rammstein-Solidaritätsaktion: Deutsche Antirassismus-Aktivistin zeigt sich empört

Wenig überraschend hagelt es jede Menge Kritik für die Fan-Aktion. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die einen erklären in ihren Tweets den Sänger bereits auf eigene Faust zum Straftäter [Für Lindemann gilt die Unschuldsvermutung, Anm.] und empfinden Solidarität mit ihm als skandalös. Andere beurteilen die Geste des Niederkniens als unterwürfig, martialisch oder sehen einen brisanten Konnex zur Black-Lives-Matter-Bewegung.

„Eine Ohrfeige und Entwürdigung für alle Betroffenen“

„Es ist schon unverständlich, dass jetzt noch jemand auf Rammstein-Konzerte geht, aber wer dann noch niederknien will aus Solidarität zu dem Vergewaltiger Lindemann, kann nur selbst Täter sein oder feiger Täterbeschützer, der alle Opfer von ihm verhöhnt“, schreibe eine Person.

Es ist schon unverständlich, dass jetzt noch jemand auf Rammstein-Konzerte geht, aber wer dann noch niederknien will aus Solidarität zu dem Vergewaltiger Lindemann, kann nur selbst Täter sein oder feiger Täterbeschützer, der alle Opfer von ihm verhöhnt. https://t.co/M1Y08akZiR — Rose 📯 (@LebenmitLiebe) June 7, 2023

Eine andere Nutzerin spricht von einer „Ohrfeige und Entwürdigung für alle Betroffenen“.

#Rammstein Fans rufen auf, beim nächsten Konzert auf die Knie zu gehen um Solidarität mit der BAND zu zeigen. Eine Ohrfeige und Entwürdigung für alle Betroffenen. War selbst Fan, jetzt nur noch Verachtung übrig. — I(ch)ronically S. (@I_ch_ronically) June 6, 2023

Ein Nutzer des Kurznachrichtendiensts kann indes nicht verstehen, „dass in München tausende vor einem Missbrauchstäter knien wollen.“

Ich habe Töchter, Freundinnen, gehe selbst auf Konzerte. Es lässt mich sprachlos zurück, dass in München tausende vor einem Missbrauchstäter knien wollen. (Davon ab ist dieses Knien politisch ziemlich widerliche Aneignung)#Rammstein — redflag 🏳️‍🌈🏴 (@redflag55703440) June 7, 2023

Die einen heben den Arm, die anderen knien nieder. Gewaltkult – läuft in Deutschland immer.https://t.co/NPxgq7t93g — 🚦- Tierchen ¦¦ #SystemChangeNotClimateChange (@_klimanotstand_) June 7, 2023

Verweis auf die Black-Lives-Matter Bewegung

Einige sehen das Niederknien auch deshalb als problematisch, weil es eine bekannte Geste der Black-Lives-Matter-Bewegung darstellt, die auf den US-amerikanischen Footballspieler Colin Kaepernick zurückgeht. Kaepernick kniete im Jahr 2016 bei NFL-Spielen während der US-Hymne, anstatt wie üblich aufzustehen. Damit demonstrierte er gegen Rassendiskriminierung sowie Polizeigewalt in den USA. Die Geste schlug weltweit große Wellen und ist wichtiger Teil des „Black Lives Matter“-Diskurses – und auch deshalb, weil Kaepernicks Karriere sich davon nie erholte, was als Indiz für strukturellen Rassismus gedeutet wird. Dazu hatte sich zuvor auch die Autorin und Antirassismus-Aktivistin Jasmin Kuhnke geäußert.

Ich kann das alles nicht mehr: Ich will einfach nur noch schreien! pic.twitter.com/RaGo5IluS8 — Jasmina Kuhnke (@ebonyplusirony) June 6, 2023

Zeig mal wie peinlich es wird bei Rammstein … Das BLM Knien Geste von Colin Kaepernick dafür zu verhunzen, ist schon besonders bekloppt. pic.twitter.com/OhKZvk3xsM — derzeit|reisende 🇺🇦🕊 (@derzeitbernd) June 7, 2023

Was wohl Colin Kaepernick und die von ihm inspirierte Bewegung darüber denken werden, wenn Rammstein es ernsthaft zulässt, dass Fans heute beim Konzert in München per Kniefall-Geste ihre Solidarität mit einem mutmaßlichen eventuellen Sexualstraftäter und Gewalttäter ausdrücken. pic.twitter.com/pOPwa55YMs — Marie von den Benken (@Regendelfin) June 7, 2023

Allerdings sehen längst nicht alle diese Verbindung. „Ich lehne mich hier vielleicht etwas weit aus dem Fenster, aber diese Geste gibt es in vielen Bereichen und auch aus allen möglichen Zeiten bsp: Im Mittelalter und auch schon zuvor zeigten Ritter ihre Loyalität ihrem Herren gegenüber dadurch, dass sie vor ihm auf die Knie gingen“, schreibt eine Person etwa. Andere betonen, dass Rammstein die Geste des Niederkniens vor ihren Fans während ihren Konzerten bereits seit vielen Jahren (und schon lange vor Kaepernicks Aktion) praktizierte — und die Fans diese Geste einfach nur spiegeln möchten.