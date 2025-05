So will Trump den Klimaschutz in den USA komplett einstellen

Wenn Sie zu den Spielsüchtigen gehören, die auf jedes erdenkliche Zukunftsszenario für dieses Land wetten, und Sie darauf gesetzt haben, dass es zu einer maximalen Klimakatastrophe kommt. Dann haben Sie einen Freund in der Trump-Regierung.

Bundesstaaten als Hoffnungsträger im Klimaschutz

Als Präsident Donald Trump Anfang des Jahres sein Amt antrat, waren Klimaschützer zuversichtlich, dass zwar die Trump-Bundesregierung sich sicherlich nicht mehr mit dem Thema Klimawandel befassen würde, die Bundesstaaten jedoch dazu beitragen würden , einige der Lücken zu schließen. Das gab Anlass zur Hoffnung. Zumindest würde ein Teil dieser wichtigen Arbeit fortgesetzt werden. Diese Aussicht wurde kürzlich in Frage gestellt, da die Trump-Regierung nun versucht, die Bundesstaaten daran zu hindern, irgendetwas zu unternehmen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen.

Klagen gegen New York und Vermont

Das Justizministerium verklagt derzeit die Bundesstaaten New York und Vermont. Um sie daran zu hindern, im vergangenen Jahr verabschiedete Gesetze durchzusetzen, die fossile Brennstoffunternehmen für einen Teil der Kosten der Bekämpfung des Klimawandels haftbar machen würden. Außerdem verklagt es Hawaii und Michigan wegen ihrer klimabezogenen Klagen gegen fossile Brennstoffunternehmen. Schließlich arbeitet die Trump-Regierung daran, die strengen Abgasnormen für Kraftfahrzeuge in Kalifornien und dessen Programm für Emissionszertifikate zu beenden. ( Die Republikaner im Senat haben kürzlich Schritte unternommen , um die kalifornischen Abgasnormen für Kraftfahrzeuge aufzuheben.)

Angriff auf Kaliforniens Klimapolitik

Die erste Reihe von Klagen betrifft die „Superfund“-Gesetze zum Klimaschutz. Dabei handelt es sich um Gesetze, die auf einer in den 1980er Jahren verabschiedeten Gesetzgebung basieren, die Chemie- und Erdölunternehmen zur Zahlung der Kosten für die Beseitigung gefährlicher Abfälle verpflichtet. In diesem Szenario geht es darum, Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie zur Zahlung der Kosten für die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu verpflichten. New York und Vermont haben im vergangenen Jahr Klimaschutzgesetze verabschiedet. Zahlreiche Bundesstaaten – von Maine bis Tennessee – haben in den letzten Jahren Interesse an der Verabschiedung ähnlicher Gesetze bekundet.

„Sie werden versuchen, diesen Unternehmen eine gewisse Haftung – gewisse Gebühren – aufzuerlegen. Um sie zu zwingen, die Kosten ihrer früheren Aktivitäten zu internalisieren“, erklärt Rachel Rothschild, Assistenzprofessorin für Rechtswissenschaften an der University of Michigan und Expertin für Superfunds, gegenüber Rolling Stone. „Die Unternehmen, die nach den Gesetzentwürfen als verantwortliche Parteien gelten würden, sind diejenigen, die während des Zeitraums, für den die Gesetzentwürfe diese rückwirkende Haftung vorsehen, fossile Brennstoffe über einem bestimmten Schwellenwert produziert, gefördert oder verkauft haben.“

Ursprung in Gesetzen der 1980er Jahre

Rothschild sagt, es sei „ziemlich beispiellos“, dass die Bundesregierung Klagen einreicht, um diese Art von Umweltgesetzen zu blockieren. Und dass die Bundesstaaten historisch gesehen die Befugnis hatten, Umweltprobleme anzugehen, die die öffentliche Gesundheit betreffen. Diese Gesetze werden gerade erst umgesetzt. Daher ist es noch recht früh, Klagen gegen sie einzureichen.

„Dies scheint Teil einer größeren Strategie zu sein. Nicht nur nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen. Sondern aktiv die Klimawissenschaft und die Klimaverantwortung zu demontieren, die als Reaktion auf die Kosten des Klimawandels, die sich im täglichen Leben aller Menschen manifestieren, aufgebaut werden“, sagt Justin Mankin, Klimawissenschaftler am Dartmouth College. „Diese Kosten des Klimawandels. Wir stehen erst am Anfang, uns damit auseinanderzusetzen. Und sie sind erschreckend.“

Auch die Klagen gegen Hawaii und Michigan sind recht ungewöhnlich. Das Justizministerium beschloss, die beiden Bundesstaaten zu verklagen, noch bevor ihre jeweiligen Klagen gegen fossile Brennstoffunternehmen überhaupt eingereicht worden waren. Beide Bundesstaaten wollen fossile Brennstoffunternehmen für die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Umwelt zur Verantwortung ziehen, indem sie sie für klimabedingte Schäden aufkommen lassen.

„Es ist fast beispiellos, dass sich die Bundesregierung hier einmischt“, sagt Anthony Moffa, Rechtsprofessor an der University of Maine.

Bedrohung für die staatliche Eigenständigkeit

Moffa sagt, die Trump-Regierung scheine sich „auf die Seite der Privatwirtschaft zu stellen“. Und er glaubt, dass diese Maßnahmen möglicherweise ergriffen wurden, um andere Bundesstaaten davon abzuhalten, ähnliche rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Maßnahmen der Trump-Regierung gegen die Umweltvorschriften Kaliforniens könnten angesichts der Größe und des Einflusses des Bundesstaates weitreichende Auswirkungen haben. Trump erließ im April eine Verordnung , die Generalstaatsanwältin Pam Bondi anwies, Gesetze wie die kalifornischen, die sich mit dem Klimawandel befassen, nicht durchzusetzen.

Kalifornien als Ziel strategischer Schwächung

Kalifornien hat seit Jahrzehnten einige der strengsten Abgasnormen für Fahrzeuge in den USA. Der Bundesstaat verkauft viele Autos, sodass die Automobilindustrie im Wesentlichen von diesen Normen geleitet wird. Viele Bundesstaaten haben sich ebenfalls dafür entschieden, die von Kalifornien festgelegten Standards zu übernehmen.

„Kalifornien ist landesweit führend sowohl bei strengen Vorschriften für Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen als auch bei der Regulierung der konventionellen Luftverschmutzung“, sagt Ann Carlson, Professorin für Umweltrecht an der University of California in Los Angeles. „Das ist der Schritt, der mir am meisten Sorgen macht.“

Die Mitarbeiter der Trump-Regierung haben aus der ersten Amtszeit von Trump einiges gelernt. Eine Erkenntnis scheint laut Moffa zu sein, dass die Bundesstaaten den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen, wenn die Bundesregierung ihn aufgibt.

Erkenntnisse über föderale Klimastrategien

„Sie haben erkannt, dass dies die Strategie ist. Und die Bundesstaaten sind noch ehrgeiziger geworden“, sagt Moffa. „Dies ist ihr Versuch, das zu verhindern.“

Die Bundesstaaten versuchen, fossile Brennstoffunternehmen für ihren Beitrag zum Klimawandel zur Verantwortung zu ziehen. Und die Trump-Regierung macht deutlich, dass sie davon nichts wissen will. Die Klagen und Strategien der Regierung mögen zwar nicht erfolgreich sein. Aber sie schaffen eindeutig eine weitere Hürde für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Sie könnten auch dazu führen, dass die Bundesstaaten bei der Verabschiedung neuer Klimagesetze zurückhaltender werden.