Letztes Album: Soft Cell bringen Fans zum Weinen (und Tanzen)

Madonna verwandelt den Times Square in eine Tanzfläche und erinnert alle daran, wer die „Mutter“ des Pop ist

„Happiness Not Included“ nannten Soft Cell ihre zuletzt veröffentlichte Platte. 2022 war das. Danach passierte noch einiges, unter anderem verstarb Marc Almonds Band-Partner David Ball im vergangenen Jahr im Alter von 66 Jahren.

Mit „Danceteria“ erscheint am 25. September nun der Schwanengesang des Synthie-Pop-Duos. Einen Nachschlag wird es nicht mehr geben, wie Almond versichert:

„Es passt in vielerlei Hinsicht, dass unser nächstes (und nun auch letztes) gemeinsames Album ‚Danceteria‘ heißt, denn dieses Thema führt uns zurück ins New York der frühen 1980er Jahre, wo viele unserer musikalischen Ideen entstanden. Diese Zeit und dieser Ort haben uns wirklich geprägt. Wir waren nicht nur typisch britisch, sondern fühlten uns auch immer als ehrenamtlich amerikanische Band. Wir haben uns noch einmal tief in die Mythen und Geschichten von Soft Cell vertieft, und ‚Danceteria‘ ist nun ein Album, das für uns den Kreis schließt.“

Liebesbrief an New York der 80er

Etwas Wehmut schwingt allerdings für den Sänger dennoch mit. „Ich wünschte nur, Dave hätte lange genug bleiben können, um in ein paar Jahren unser 50-jähriges Jubiläum zu feiern“, erklärte Almond. Wie es heißt, schloss Ball die Arbeiten an dem Album nur zwei Tage vor seinem Tod ab.

Einen ersten Hinweis, wie die neue Platte klingen könnte (Spoiler: Keine Experimente!), gab bereits „Out Come The Freaks“ – eine Coverversion des gleichnamigen Songs von Was (Not Was). Mit dem Titelstück von „Danceteria“ geht es nun weiter.

Und worum geht’s bei der neuen Platte? Noch einmal Marc Almond: „’Danceteria‘ ist ein Liebesbrief an das New York der frühen Achtziger. Die Zeit, die wir dort verbracht haben — und in der wir unsere ersten drei Alben aufgenommen haben — hat uns sowohl als Künstler als auch als Menschen geprägt. Diese Phase zu feiern, fühlte sich wie der passende Abschied für Dave Ball und das letzte Soft-Cell-Studioalbum an.“

Das Label deutet an, dass das Werk stellenweise an Sparks und die Pet Shop Boys erinnert und große Pop-Melodien mit cineastischer Erzählkraft verbindet. Die neuen Songs fungieren als Hommage an Freundschaft, Kreativität und eine gemeinsame künstlerische Vision, die die elektronische Popmusik nachhaltig geformt hat.

Soft Cell – „Danceteria“: Cover und Tracklist

Elusive Danceteria The Space Inside Times Square Two Of A Kind The Rainbow Room In Heaven (When I Dance With You) Decadence Is Hard Work Crackland What Is Your Morality Losing Yourself After Hours Wave To America Out Come The Freaks