„Songs From The Big Chair“-Deluxe von Tears For Fears erscheint im November

Am 14. November 2025 erscheint „Songs From The Big Chair (40th Anniversary Edition)“ von Tears For Fears. Die Veröffentlichung umfasst ein 3-CD-Set, mehrere limitierte Vinyl-Versionen sowie digitale Editionen.

Formate und Inhalte

Die Deluxe-Edition enthält drei CDs mit dem Originalalbum und bisher unveröffentlichtem Material. Zusätzlich bringt Universal eine limitierte 2-LP-Version auf transparent-rotem Vinyl heraus. Sie zeigt das ursprüngliche Artwork und enthält seltene Titel. Ergänzt wird die Reihe durch eine 1-LP-Ausgabe auf transparentem Vinyl und eine Picture-LP.

Albumgeschichte

„Songs From The Big Chair“ erschien am 25. Februar 1985. Zwei der fünf Singles, „Shout“ und „Everybody wants to rule the World“ erreichten Platz eins der US-Charts.

Tracklisten

Tears For Fears Songs From The Big Chair-40th Anniversary Editions

Limited Edition 2LP Red Vinyl with Original Unused Artwork

Side One

Shout 6:32

The Working Hour 6:31

Everybody Wants To Rule The World 4:11

Mothers Talk 5:06

Side Two

I Believe 4:55

Broken 2:38

Head Over Heels 5:02

Listen 6:53

Side Three

Shout (Alternative Mix) 5:08 (First time on vinyl)

The Working Hour (Piano Version) 2:08 (First time on vinyl)

Everybody Wants To Rule The World (Alternative Single Version) 4:21 (First time on vinyl)

Mothers Talk (Early Mix) 4:39 (First time on vinyl)

Side Four

I Believe (A Soulful Re- Recording) 4:42

Broken (Demo) 5:39 (First time on vinyl)

Head Over Heels (Hughes 7″ Edit) 4:16

Listen (Clean Intro) (First time on vinyl)

Tears For Fears Songs From The Big Chair

Limited Edition Vinyl

Side One

Shout 6:32

The Working Hour 6:31

Everybody Wants To Rule The World 4:11

Mothers Talk 5:06

Side Two

I Believe 4:55

Broken 2:38

Head Over Heels 5:02

Listen 6:53

Tears For Fears Songs From The Big Chair

3CD

Disc One: Original Album & B-Sides

Shout 6:32 Audio Original album

The Working Hour 6:31 Audio Original album

Everybody Wants To Rule The World 4:11 Audio Original album

Mothers Talk 5:06 Audio Original album

I Believe 4:55 Audio Original album

Broken 2:38 Audio Original album

Head Over Heels 5:02 Audio Original album

Listen 6:53 Audio Original album

The Big Chair 3:21 Audio B-side to Shout.

Empire Building 2:52 Audio B-side to Mothers Talk.

The Marauders 4:15 Audio B-side to The Way You Are.

Broken Revisited 5:16 Audio Bonus track on the ltd ed of Songs From The Big Chair.

The Conflict 4:04 Audio B-side to Change

The Working Hour (Piano Version) 2:08

Pharaohs 3:41 Audio B-side to Everybody Wants To Rule The World.

When In Love With A Blind Man 2:23 Audio B-side to Head Over Heels.

Sea Song 3:53 Audio B-side to I Believe (A Soulful Re-Recording) in the UK and to the re-recorded version of Mothers Talk in the US.

Disc Two: Edited Songs From The Big Chair

The Way You Are 4:55

Mothers Talk (Short Version) 3:54

Shout (Alternative Version) 6:00

Everybody Wants To Rule The World (Single Version) 4:12

Head Over Heels (Dave Bascombe 7″ N.Mix)

I Believe (A Soulful Re- Recording) 4:42

Everybody Wants To Run The World 4:34

The Way You Are (Edit) 4:21

Mothers Talk (U.S. Remix) 4:14

Shout (U.S. Single Edit) 4:06

Everybody Wants To Run The World (Running Version) 4:33

Head Over Heels (Hughes 7″ Edit)

Mothers Talk (Video Version) 4:47

Shout (7″ Edit) 4:47

Listen (Clean Intro) 6:52

Interview With Curt & Roland 7:36

Disc Three: Remixed Songs From The Big Chair

The Way You Are (Extended) 7:41

Mothers Talk (Long Version) 6:17

Shout (UK Version / Extended Version) 7:42

Everybody Wants To Rule The World (Extended Version) 5:40

Broken / Head Over Heels / Broken (Preacher Mix) 8:01

Mothers Talk (Beat Of The Drum Mix) 8:56

Shout (Extended) 8:00

Everybody Wants To Rule The World (Urban Mix) 6:01

Mothers Talk (Alternate U.S. Remix) 4:12

Shout (US Dub Version) 6:48

Everybody Wants To Rule The World (Instrumental) 4:23

Shout (Acapella)