„Songs From The Big Chair“-Deluxe von Tears For Fears erscheint im November
Im November erscheint eine umfangreiche Jubiläumsausgabe von „Songs From The Big Chair“
Am 14. November 2025 erscheint „Songs From The Big Chair (40th Anniversary Edition)“ von Tears For Fears. Die Veröffentlichung umfasst ein 3-CD-Set, mehrere limitierte Vinyl-Versionen sowie digitale Editionen.
Formate und Inhalte
Die Deluxe-Edition enthält drei CDs mit dem Originalalbum und bisher unveröffentlichtem Material. Zusätzlich bringt Universal eine limitierte 2-LP-Version auf transparent-rotem Vinyl heraus. Sie zeigt das ursprüngliche Artwork und enthält seltene Titel. Ergänzt wird die Reihe durch eine 1-LP-Ausgabe auf transparentem Vinyl und eine Picture-LP.
Albumgeschichte
„Songs From The Big Chair“ erschien am 25. Februar 1985. Zwei der fünf Singles, „Shout“ und „Everybody wants to rule the World“ erreichten Platz eins der US-Charts.
Tracklisten
Tears For Fears Songs From The Big Chair-40th Anniversary Editions
Limited Edition 2LP Red Vinyl with Original Unused Artwork
Side One
- Shout 6:32
- The Working Hour 6:31
- Everybody Wants To Rule The World 4:11
- Mothers Talk 5:06
Side Two
- I Believe 4:55
- Broken 2:38
- Head Over Heels 5:02
- Listen 6:53
Side Three
- Shout (Alternative Mix) 5:08 (First time on vinyl)
- The Working Hour (Piano Version) 2:08 (First time on vinyl)
- Everybody Wants To Rule The World (Alternative Single Version) 4:21 (First time on vinyl)
- Mothers Talk (Early Mix) 4:39 (First time on vinyl)
Side Four
- I Believe (A Soulful Re- Recording) 4:42
- Broken (Demo) 5:39 (First time on vinyl)
- Head Over Heels (Hughes 7″ Edit) 4:16
- Listen (Clean Intro) (First time on vinyl)
Tears For Fears Songs From The Big Chair
Limited Edition Vinyl
Side One
- Shout 6:32
- The Working Hour 6:31
- Everybody Wants To Rule The World 4:11
- Mothers Talk 5:06
Side Two
- I Believe 4:55
- Broken 2:38
- Head Over Heels 5:02
- Listen 6:53
Tears For Fears Songs From The Big Chair
3CD
Disc One: Original Album & B-Sides
- Shout 6:32 Audio Original album
- The Working Hour 6:31 Audio Original album
- Everybody Wants To Rule The World 4:11 Audio Original album
- Mothers Talk 5:06 Audio Original album
- I Believe 4:55 Audio Original album
- Broken 2:38 Audio Original album
- Head Over Heels 5:02 Audio Original album
- Listen 6:53 Audio Original album
- The Big Chair 3:21 Audio B-side to Shout.
- Empire Building 2:52 Audio B-side to Mothers Talk.
- The Marauders 4:15 Audio B-side to The Way You Are.
- Broken Revisited 5:16 Audio Bonus track on the ltd ed of Songs From The Big Chair.
- The Conflict 4:04 Audio B-side to Change
- The Working Hour (Piano Version) 2:08
- Pharaohs 3:41 Audio B-side to Everybody Wants To Rule The World.
- When In Love With A Blind Man 2:23 Audio B-side to Head Over Heels.
- Sea Song 3:53 Audio B-side to I Believe (A Soulful Re-Recording) in the UK and to the re-recorded version of Mothers Talk in the US.
Disc Two: Edited Songs From The Big Chair
- The Way You Are 4:55
- Mothers Talk (Short Version) 3:54
- Shout (Alternative Version) 6:00
- Everybody Wants To Rule The World (Single Version) 4:12
- Head Over Heels (Dave Bascombe 7″ N.Mix)
- I Believe (A Soulful Re- Recording) 4:42
- Everybody Wants To Run The World 4:34
- The Way You Are (Edit) 4:21
- Mothers Talk (U.S. Remix) 4:14
- Shout (U.S. Single Edit) 4:06
- Everybody Wants To Run The World (Running Version) 4:33
- Head Over Heels (Hughes 7″ Edit)
- Mothers Talk (Video Version) 4:47
- Shout (7″ Edit) 4:47
- Listen (Clean Intro) 6:52
- Interview With Curt & Roland 7:36
Disc Three: Remixed Songs From The Big Chair
- The Way You Are (Extended) 7:41
- Mothers Talk (Long Version) 6:17
- Shout (UK Version / Extended Version) 7:42
- Everybody Wants To Rule The World (Extended Version) 5:40
- Broken / Head Over Heels / Broken (Preacher Mix) 8:01
- Mothers Talk (Beat Of The Drum Mix) 8:56
- Shout (Extended) 8:00
- Everybody Wants To Rule The World (Urban Mix) 6:01
- Mothers Talk (Alternate U.S. Remix) 4:12
- Shout (US Dub Version) 6:48
- Everybody Wants To Rule The World (Instrumental) 4:23
- Shout (Acapella)
