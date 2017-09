Gewinnen: Spandau Ballet: „Through The Barricades Deluxe Edition“

Das wahrscheinlich populärste Werk von Spandau Ballet wird neu aufgelegt. „Through The Barricades“, 1986 erschienen, kommt als digital optimierte und erweiterte Jubiläums-Deluxe-Edition in verschiedenen Formaten als CD+DVD-Set, LP oder digitaler Download in den Handel. Am 22. September erschien das Reissue.

Im CD/DVD-Set ist nicht nur das Remaster als Album enthalten, sondern auch das erst kürzlich entdeckte Demo des Titelsongs, die im UK unveröffentlichte 12”-Version von „Cross The Line“ und eine bisher nicht erhältliche Version von „Fight The Heartache“. Die DVD enthält Promo-Videos und eine neue Doku mit dem Titel „Through The Barricades: Remastered/Revisited“. Darin geht es um die Aufnahmen der Platte, Bandproben – und den Beginn der tiefen Freundschaft mit der Band Def Leppard (Gary Kemp und Steve Norman singen, ungelistet, auf „Hysteria“ mit).

Dazu gibt’s unveröffentlichte Heimvideos, neue Interviews mit der Band und Live-Darbietungen, wie die Videopremiere von „All The Young Dudes“ (Bowie/Mott The Hoople) live in Madrid

Tracklist – „Through The Barricades“:

CD/DVD

CD 1

Barricades (Introduction) (remastered)

Cross the Line (remastered)

Man in Chains (remastered)

How Many Lies? (remastered)

Virgin (remastered)

Fight for Ourselves (remastered)

Swept (remastered)

Snakes and Lovers (remastered)

Through the Barricades (remastered)

Fight For Ourselves (Extended Remix)

Fight… The Heartache

Through The Barricades (Extended Version)

Cross The Line (Extended Version)

How Many Lies? (instrumental)

Fight The Heartache (alternative Version)

Through The Barricades (Original On Track Vocal Guide Demo)

DVD

Through The Barricades: Remastered/Revisited (Dokumentation)

Fight For Ourselves (Video)

Through The Barricades (Video)

How Many Lies (Video)

180g AUDIOPHILE VINYL

SEITE 1

Barricades (Introduction) (remastered)

Cross the Line (remastered)

Man in Chains (remastered)

How Many Lies? (remastered)

Virgin (remastered)

SEITE 2

Fight for Ourselves (remastered)

Swept (remastered)

Snakes and Lovers (remastered)

Through the Barricades (remastered)