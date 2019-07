Gewinnen: Von Spoon signiertes Tamburin

Die Retrospektive-Platte mit dem Titel „Everything Hits At Once“ soll gleichzeitig die Vergangenheit der Band vermessen und die musikalische Zukunft weisen.

Spoon definieren den Rahmen ihrer Musik seit über 25 Jahren und mittlerweile neun Alben immer wieder neu. Grund genug, das bisherige Lebenswerk in einer Sammlung aus Hits und Fan-Favoriten festzuhalten. Mit „Everything Hits At Once“ erscheint am 26. Juli das erste Best Of der Band. Die Band hat für ihr Greatest-Hits-Album probiert ihr bisheriges Schaffen nachzuzeichnen, die Entwicklung und wichtigen Wendungen in ihrer Karriere zu dokumentieren und es sich dabei keinesfalls leicht gemacht bei der Auswahl der Songs. Die Platte sollte neben einer Retrospektive auch eine Diskussionsgrundlage für all das sein, was in den nächsten Jahren noch kommen kann. Und…