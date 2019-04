„Star Wars“: Das ist der Titel für Episode IX + erster Teaser

„No one is ever really gone“, sagt die Stimme von Luke Skywalker im neuen Teaser-Trailer zu „Star Wars: Episode IX“. Es ist der vielleicht erste Hinweis, worauf die letzte Episode der neuen Trilogie der Sternenkrieger-Saga hinauslaufen wird.

Der zweite Hinweis wurde am Freitag (12. April) bei einem Fan-Event in Chicago enthüllt: Der neue Film wird „Star Wars: The Rise of Skywalker“ heißen.

Regisseur JJ Abrams wird der Skywalker-Saga, die vor über 40 Jahren begann, ein Ende setzen. Mark Hamills Figur Luke Skywalker mag am Ende der letzten Episode gestorben sein, aber da seine Präsenz schon die ersten Bilder aus dem Film dominiert, dürfte davon auszugehen sein, dass er – ob tot, lebendig oder halblebendig – noch einmal seinen großen Auftritt bekommt. Und dann hören wir auch noch das Lachen von Kaiser Palpatine im Teaser…

„Star Wars – Episode IX“: Carris Fisher mit dabei

So viel ist ebenfalls sicher: Carrie Fischer wird Prinzessin Leia noch einmal aufleben lassen. Allerdings nicht als Hologramm, wie zunächst vermutet wurde, sondern mit Hilfe nicht verwendeten Schnittmaterials vor ihrem Tod. Dieses werde nun zu einem teil der neuen Episode gemacht, wie Disney bereits vor einigen Wochen bestätigte.

„Du kannst sie nicht einfach umbesetzen oder sie verschwinden lassen“, sagte Abrams laut „Hollywood Reporter“ zu der Entscheidung. „Die Idee, einen CG-Charakter zu verwenden, war nie eine Option.“

Disney kündigte zuletzt an, dass es der „Star Wars“-Saga nach Abschluss der dritten Trilogie im Kino erst einmal eine Pause gönnen werde.

