„Star Wars“ ohne Frauen? Schauspieler reagieren auf den „Chauvinisten-Schnitt“

Der so genannte „Chauvinisten-Schnitt“ wurde anscheinend von einer Männer-Aktivisten-Gruppe gebastelt. Sie haben alle weiblichen Rollen aus dem neuen „Star Wars“ entweder sehr stark gekürzt – oder gar komplett rausgeschnitten. Die Version wird im Internet weitreichend verspottet, unter anderem von den „Letzten Jedi“-Schauspielern selbst.

Der Film erschien am Montag auf der File-Sharing Seite Pirate Bay und wirbt mit einer Version ohne „Girlz Powah and other silly stuff“. Zum Beispiel wurde so geschnitten, dass General Leia Poe nicht „ausschimpft, hinterfragt oder degradiert“, Vizegeneral Haldo (Laura Dern, s.u., aus dem Twitter-Feed von Autorin Priscilla Page) nicht existiert, und verzichtet auf, wie der Macher anpreist: „Keinen Bomber-Heroismus eines China-Mädchens“. Kurz gefasst: Das Werk ist rassistisch, sexistisch – und lächerlich.

Krieg der Sterne (1977) George Lucas verfrachtete Elemente des „Herrn der Ringe“, des Westerns sowie der Samurai-Filme Kurosawas in den Weltraum. Er stattete seine Figuren mit Kostümen, Masken und Klängen aus, die jede Vorstellungskraft sprengten. Am Ende ihres Abenteuers wurden Luke, Han und Chewie von einer Prinzessin Medaillen verliehen. Traditionelle Erzählung als Science-Fiction. Und ein perfektes Märchen. ★★★★★ Foto: picture-alliance / dpa, Film_Fox. All rights reserved.  Fotostrecke: „Star Wars“: Alle Filme in der Kritik

Nun meldeten sich „Star Wars“-Berühmtheiten, John Boyega, Mark Hamill und Rian Johnson, zu Wort und fassten die Reaktionen zum „Chauvinisten-Schnitt“ perfekt zusammen:

Priscilla hits all the major points here but I’ll just add hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/f0bKJ9NeUe — Rian Johnson (@rianjohnson) January 16, 2018

Agreed. But let me add

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣- mh https://t.co/H3jacep5sU — @HamillHimself (@HamillHimself) January 16, 2018