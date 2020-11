Steve Perry kündigt neue Version seines Albums „Traces“ an

Foto: Getty Images, Icon and Image. All rights reserved.

Fast 25 Jahre dauerte es, bis sich der US-amerikanische Sänger Steve Perry mit neuer Musik zurückmeldete. 2018 war es dann endlich so weit – der Musiker veröffentliche sein viertes Studioalbum „TRACES“, welches von Liebe, Inspiration und Erneuerung handelt. Jetzt hat Steve Perry die Veröffentlichung eines weiteren Albums angekündigt. Am 4. Dezember 2020 erscheint „TRACES – Alternate Versions and Sketches.“

Auf dem neuen Album greift der Sänger zu vielen seiner bisherigen Songs zurück, ohne sie mit einer großen Produktion aufzublasen. „TRACES – Alternate Versions and Sketches“ soll viel mehr zu dem rohen Kern der Songs zurückführen und Sketch-Ideen und akustische Versionen in ruhiger Atmosphäre präsentieren. Vor allem die Songtexte sowie Steve Perrys Stimme sollen dabei noch intimer in Erfahrung gebracht werden können.

Hilfe bekam der 71-Jährige dabei von keinem Geringeren als Waddy Wachtel, einem der renommiertesten Gitarristen, der schon zahlreichen Musikerinnen und Musikerin im Studio aushalf. „TRACES – Alternative Versions and Sketches“ wurde von Steve Parry in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund Thom Flowers produziert. Ihr Ziel war es ein noch tieferes Verständnis für zuvor erschienene Album „TRACES“ zu schaffen.