Steve Perry: Neues Soloalbum „Traces“ erscheint im Oktober

Mit „Traces“ könnte Steve Perry vielleicht das persönlichste und emotionalste Werk seiner langen Karriere veröffentlichen. Gewiss war die Wartezeit für neues Material lang, aber mannchaml braucht es eben etwas mehr Zeit.

„Traces" klingt laut Plattenfirma gerade nicht nach einem Rock-Veteran, der seine Zehen nach langer Zeit noch einmal ins alte Rock-Fahrwasser eintaucht. Stattdessen hört man hier einen Künstler, der in seiner Musik aufgeht. „Ehrlich gesagt dachte ich zwischendurch sogar, dass die Musik gar kein Thema mehr für mich ist, dass mein Herz damit abgeschlossen hatte", sagt Perry zu seinen neuen Songs. „Ich hatte eine tolle Zeit mit einer tollen Band gehabt, und dann hatte ich danach ja sogar noch die Gelegenheit gehabt, mich als Solokünstler auszutoben. Schließlich war es einfach an der Zeit gewesen, ehrlich zu mir selbst zu sein: In meinem Herzen wusste ich, dass dieses Gefühl einfach nicht mehr da war."

Ein ausgebrannter Perry fasste in den späten Neunzigern den Entschluss, dem Musikbusiness den Rücken zu kehren. „Ja, lange Zeit konnte ich Musik noch nicht mal wirklich hören“, erinnert er sich. „Mein letztes Konzert mit Journey hab ich im Februar 1987 gespielt. Und dann kam der Tag, an dem mir klar wurde, dass ich das alles einfach nicht mehr weitermachen konnte. Ich hatte wirklich das Gefühl, abspringen zu müssen von diesem Karussell, das sich immer weiterdrehte; ich musste raus aus diesem großen Mutterschiff, das wir zusammen in so viel harter Arbeit aufgebaut hatten.“

Lange Zeit sah es so aus, als ob damit tatsächlich der Schlussstrich unter diese Ausnahmekarriere gezogen wäre. Es brauchte die Liebe und schließlich den Verlust einer außergewöhnlichen Partnerin, bis in Perry wieder der Wunsch aufflammte, die Musik zu teilen, die immer noch in ihm steckte.

Im Jahr 2011 lernte er durch seine gute Freundin Patty Jenkins, jene Filmregisseurin, die auch „Don’t Stop Believin’“ von Journey in ihrem Film Monster (2003) eingesetzt hatte, eine gewisse Kellie Nash kennen, die ihren Doktor in Psychologie gemacht hatte, in jenen Tagen aber gerade mit Brustkrebs kämpfte. In den Monaten und Jahren danach sollte die Beziehung der beiden Perrys Leben komplett auf den Kopf stellen. „Ich habe ja ein paar Beziehungen gehabt, und jede davon hat mein Leben verändert“, holt der Sänger aus, „aber als ich dann Kellie traf, war das ein komplett neues Level an Veränderungen. Ich musste mein ganzes Wesen umkrempeln, damit sich mein Herz wieder ganz anfühlte.“

Als Nash schließlich im Jahr 2012 den Kampf gegen die Krankheit verlor, brach es Perry das Herz – und es war ihm wichtig, ein Versprechen einzulösen, das er ihr gegenüber gemacht hatte. „Als es Kellie richtig schlecht ging, wollte sie, dass ich ihr verspreche, mich nicht mehr so zu isolieren“, erinnert er sich. „Sie hat mir vieles beigebracht während der Zeit, die wir zusammen hatten, und eine Sache davon ist: Es ist viel besser, zu lieben und diese Liebe wieder zu verlieren, als nie in den Genuss dieser Liebe zu kommen.“

Nach und nach holte Perry erste Songskizzen hervor, Ansätze, die er zum Teil mit Kellie geteilt hatte, wobei Stücke wie „Most Of All“ oder auch „In The Rain“ schon vor ihrer ersten Begegnung entstanden waren. Dabei schienen auch diese Stücke ihre Liebesbeziehung zu beschreiben und davon zu handeln, wie dieses Zusammentreffen schließlich sein ganzes Leben umkrempeln sollte.

„Es ging also gerade nicht darum, damit abzuschließen und weiterzumachen, denn ich wollte im Gegenteil alles mitnehmen, alle Gefühle noch einmal durchleben und sie in den Songs zum Ausdruck bringen – um so hoffentlich andere zu bewegen und ihnen helfen zu können“, sagt Perry. „Eines Abends sagte sie: ‘Wenn mir etwas passiert, dann versprich mir, dass du dich nicht wieder so zurückziehst. Denn dann hätte ich das Gefühl, dass all das hier vergeblich war.’ Diesen Satz und dieses Gespräch habe ich in den Jahren nach ihrem Tod nie vergessen… und dann kehrte nach und nach meine Liebe zur Musik zurück.“

Perry holte seinen Co-Produzenten und Toningenieur Thom Flowers dazu und machte sich im eigenen Studio in Kalifornien an die Arbeit. Auch hier also hielt Perry sein Versprechen: Er holte andere Menschen an seine Seite, um seine Vision zu verwirklichen, ging nicht wieder in die Isolation.

„Ein paar von diesen Stücken habe ich anfangs sogar nur elektronisch im Computer angelegt, aber letztlich mussten wir diese Songs in die Realität überführen“, meint Perry. „Das bedeutete, dass Musiker dazukommen mussten – echte Menschen, die ihre Herzen, ihre Seele mitbringen ins Studio. Jeder Musiker, der auf diesem Album zu hören ist, hat musikalisch und emotional dazu beigetragen.“

„Traces“ erscheint am 05. Oktober 2018.

