Nicht nur in der Popkultur ist Style ein Statement, eine Möglichkeit, die innere Größe nach außen zu tragen. Auch auf den Straßen Berlins spielt Mode eine entscheidende Rolle. Bevor wir wissen, wer auf den ersten IMAs in Berlin den Preis in der Kategorie STYLE gewinnt, haben wir uns auf den Straßen Berlins umgesehen und für euch die besten Streetstyles und Fashiontipps 2019 zusammengefasst.

Jin, 23

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Meine Jacke ist von UNIQLO und der Rest meiner Klamotten von einer Internteseite aus China namens „taobao“. Die ist unglaublich, man kann dort alles finden. Meine Schuhe sind von Converse.

Gibt es Künstler, die dich in Sachen Style inspirieren?

Ich denke Rihanna. Ihre Styles wirken sehr frech und auch ein bisschen dramatisch – trotzdem sieht sie immer gut aus.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Ich finde nicht, dass es No-Go´s gibt. Jeder sollte das tragen was er möchte.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Momentan, wo es so kalt ist, tragen die Leute natürlich dicke und warme Kleidung. Bequem ist da ein wichtigeres Kriterium als Style, denke ich. Ich lebe normalerweise in Milan und da sieht man schon, dass die Leute mehr Wert darauf legen, sich schick zu machen und stylisch auszusehen.

Loris Kuhn, 15

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Eine Lederjacke, die ich bei Ebay Kleinanzeigen gekauft habe! Die Buttons daran habe ich entweder selbst gemacht, oder bei Veranstaltungen gekauft. Wobei, die meisten sind schon von mir selbst gedruckt.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Politisch und Punk und so.

Gibt es Künstler, die dich in Sachen Style inspirieren?

Hauptsächlich alles was aus Richtung Punk-Musik kommt, Sex Pistols zum Beispiel. Die ganzen alten Sachen.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Ne. Ich finde es ziemlich albern, wenn man so drauf ist „Hauptsache was Teures kaufen oder tragen“ nur weil es In ist.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Ne, Berlin ist total gemischt. Da gibt es nicht den einen Style.

Iva, 32

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Heute trage ich eine recht flauschige Jacke, die ich vom Flohmarkt einer italienischen Militärbasis habe. T-Shirt und Jeans-Oberteil habe ich aus einem Shop hier in Berlin. Die Marke meiner Leggins heißt „Sparks“, die war super teuer, ungefähr 200 Euro. Gekauft habe ich sie in einem Flughafenshop – irgendwo auf der Welt, wo weiß ich nicht mehr genau. Die Skate-Schuhe sind von DVS.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Ich komme aus der Techno- und Rave-Szene, genauer gesagt eher aus der italienischen hardcore-techno-underground-rave-Szene. Da trägt man meist Skater-Klamotten. Seit Kurzem rutsche ich aber immer mehr in eine Art Dark-Style. Da ist man femininer und Biggy-Jeans kommen eigentlich nicht in Frage. Insofern bin ich eigentlich immer komplett schwarz angezogen und trage auch passendes MakeUp. Sehr gut dazu passen auch Animal-Prints, wie zum Beispiel auf meiner Jacke. Was bei mir auch gut geht sind Basketball-Styles, zum Beispiel Trikot-Tops. Piercings hatte ich auch, aber die trage ich inzwischen nicht mehr.

Gibt es Künstler, die dich in Sachen Style inspirieren?

Damals war das auf jeden Fall Eminem – als Kind hatte ich einen ziemlichen Rap-Style. Inzwischen habe ich aber nicht mehr ganz so konkrete Vorbilder. Mein Style ist eher inspiriert durch Fashion oder auch Michele Lamy, ich liebe ihren Style.

Ist dir ein besonderer Style-Moment aus der Welt der Promis in Erinnerung geblieben?

Da fällt mir sofort Lady Gaga ein, die damals dieses Fleisch-Kleid trug. Neueres wüsste ich jetzt nicht. Das kann aber auch daran liegen, dass ich seit zehn Jahren keinen Fernseher mehr habe.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Es gibt keine No-Go´s. Die Unterschiede machen uns schön und interessant.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Das kommt ganz auf die Szene an, in der du dich bewegst. Und da gibt es ja einige in Berlin. Da sieht man Leute, die sich Mühe mit der Fashion geben, anderen ist das völlig egal. Ich bin mir gar nicht sicher, was eigentlich gerade wirklich in ist.

Mehr Fashion-Portraits aus Berlin gibt es in Kürze hier. Lust auf mehr? Uns gibt es auch auf Instagram und Facebook! Am 22. November wird erstmals der International Music Award in Berlin vergeben. Mehr zum IMA erfahrt ihr hier.