„Summer of Soul“: Ein Album mit Live-Mitschnitten vom Harlem Cultural Festival aus dem Jahr 1969

Stevie Wonder beim Harlem Cultural Festival. Filmstil aus dem Film „Summer of Soul (... Or, When The Revolution Could Not Be Televised)“

Mit dem Album „Summer of Soul (… Or, When The Revolution Could Not Be Televised)“ erscheint der Soundtrack zu Questloves gleichnamigem Regiedebüt – einer Dokumentation über das Harlem Cultural Festival 1969. Der Longplayer enthält Live-Mitschnitte des Festivals und erscheint am 28. Januar 2022 als CD sowie in digitalen Formaten. Die Veröffentlichung einer Vinyl-Fassung folgt im Sommer. Zuvor war das Filmmaterial, ebenso wie ein Großteil des Audiomaterials des Festivals, seit über fünfzig Jahren verschollen.

In seinem Regiedebüt befasst sich Ahmir „Questlove“ Thompson mit einem historischen Ereignis, bei dem afroamerikanische Geschichte, Kultur und Mode zelebriert wurden. Das Harlem Cultural Festival fand 1969 im Mount Morris Park (heute Marcus Garvey Park) ungefähr im gleichen Zeitraum wie das Woodstock-Festival statt. Es umfasste sechs Events mit um die 300 000 Besucher*innen und ist auch unter dem Namen „Black Woodstock“ bekannt.

„Die Performances sind wahrlich meisterhaft“

Für das Album wählte Thompson siebzehn Live-Mitschnitte von Songs aus, die bei dem Festival aufgeführt wurden. Dabei handelt sich um Klassiker aus Jazz, Blues, R&B, Latin und Soul. Als kleiner Vorgeschmack auf das Album kann Sly & The Family Stones „Sing a Simple Song“ bereits gehört werden:

Neben Sly und seiner Band sind folgende Artists auf dem Soundtrack vertreten:

Digital Tracklisting:

The Chambers Brothers – “Uptown” B.B. King – “Why I Sing The Blues” The 5th Dimension – “Don’t Cha Hear Me Callin’ To Ya” The 5th Dimension – “Aquarius/Let The Sunshine In (The Flesh Failures)” David Ruffin – “My Girl” The Edwin Hawkins Singers – “Oh Happy Day” The Staple Singers – “It’s Been A Change” The Operation Breadbasket Orchestra & Choir Featuring Mahalia Jackson and Mavis Staples – “Precious Lord Take My Hand” Gladys Knight & The Pips – “I Heard It Through The Grapevine” Mongo Santamaria – “Watermelon Man” Ray Barretto – “Together” Herbie Mann- “Hold On, I’m Comin’” Sly & The Family Stone – “Sing A Simple Song” Sly & The Family Stone – “Everyday People” Abbey Lincoln and Max Roach – “Africa” Nina Simone – “Backlash Blues” Nina Simone – “Are You Ready

CD-Tracklisting: