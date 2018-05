Syrinx Call: Neues Album „The Moon on a Stick“

Mit „The Moon On A Stick“ veröffentlichen Syrinx Call am 11. Mai nach „Wind In The Woods“ (2015) ihr zweites Album. Was bei vielen (Prog-)Rockbands unangenehm klingen könnte, geht hier auf: Die Blockflöte als tragendes Instrument. Flötist Volker Kuinke, Multiinstrumentalist Jens Lueck und deren Gesangspartnerin Isgaard vermengen diesen Sound mit mittelalterlichen und klassischen Elementen, es gibt anschwellende Orchester und ruhige Melodien.

https://www.youtube.com/watch?v=EDFBXBP9dTk Video can’t be loaded: Syrinx Call – The Moon On A Stick – Album Teaser (https://www.youtube.com/watch?v=EDFBXBP9dTk)

Die Blockflöte gibt es hier in den Lagen Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass- oder gar Großbassflöte zu hören.

Tracklist „The Moon on a Stick“

1. Sunday Mood

2. The Moon On A Stick

3. In A Daze

4. Blue Hour

5. Traces In My Mind

6. Stillborn

7. Raqs Sharqi

8. Quantum Theory And Philosophy

9. Breathe In

10. Wait For The Light Of Day

11. Scars

12. The Man In The Spotlight