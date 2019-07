Sein aktueller Film ist noch nicht einmal erschienen und schon teilt der Regisseur und Drehbuchautor seinen neuesten Plan mit der Welt. Mit der Unterstützung eines Stars aus „Once Upon A Time In Hollywood“ rechnet er dabei aber nicht.

Vier Jahre ist es her, dass Regie-Mastermind Quentin Tarantino mit „The Hateful Eight“ seinen letzten Film herausbrachte. Nun warten Fans sehnlichst auf sein nächstes Projekt, das am 15. August 2019 in Deutschland in die Kinos kommt. „Once Upon A Time In Hollywood“ ist in den 60ern angesiedelt und begleitet einen Fernsehschauspieler und seinen Side-Kick/Stunt-Double, die ihren großen Durchbruch im Filmbusiness anstreben. Außer dass entfernt auch die schrecklichen Manson-Family-Morde an Sharon Tate und ihren Freunden eine Rolle spielen wird, ist nicht viel mehr über die genaue Handlung bekannt. Hauptdarsteller sind Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Da der Film schon…