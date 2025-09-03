Taylor Swift beim Super Bowl? Darum ergibt es Sinn

Taylor Swift als Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow. Das war so lange so offensichtlich, dass es fast schockiert, dass es noch nicht passiert ist (abgesehen von Softdrink-Sponsoring-Deals). In den vergangenen Jahren kursierte ihr Name immer wieder. Doch zum Start der NFL-Saison 2025 stehen die Chancen besser denn je.

Albumzeit – aber keine Grammyzeit

Fans haben bereits begonnen, mögliche Hinweise auf einen Auftritt von Swift beim Super Bowl LX in Santa Clara, Kalifornien, zu deuten. Von ihrer Sourdough-Obsession (San Francisco = Sourdough) bis zu Zahlenspielereien (49ers = 4+9=13, Swifts Glückszahl) ist alles dabei. Doch abseits dieser Easter Eggs gibt es handfeste Gründe, warum 2026 der perfekte Zeitpunkt wäre.

Der wichtigste Faktor: Swifts 12. Studioalbum „The Life of a Showgirl“ erscheint am 3. Oktober 2025. Zwar liegt der Release weit vor dem Super Bowl am 8. Februar 2026, doch der Termin fällt genau eine Woche nach den Grammy Awards am 1. Februar. Da das Album nach Ablauf der Einreichungsfrist erscheint, wird Swift 2026 nicht nominiert sein. Ihr Kalender Anfang Februar ist also frei für einen spektakulären Auftritt.

Auch die Tour-Frage spielt eine Rolle. Die gigantische „Eras Tour“ endete erst im Dezember 2024 nach 149 Konzerten in 21 Monaten. Ob Swift 2026 gleich wieder auf Tour gehen will, ist fraglich. Ein Super-Bowl-Auftritt wäre die perfekte Möglichkeit, das neue Album live zu präsentieren, ohne gleich eine Mammut-Tournee dranzuhängen.

Sponsoren und Katalogrechte

Dass Swift bisher noch nicht bei der Halbzeitshow aufgetreten ist, lag auch am Sponsoring: Zwischen 2013 und 2022 war Pepsi Hauptsponsor, während Swift einen Deal mit Coca-Cola hatte. Seit 2023 ist Apple Music Partner – die Gerüchteküche brodelte, doch angeblich lehnte Swift ab. Ein weiterer Grund: Sie wollte die Re-Recordings ihrer ersten sechs Alben abschließen, was mittlerweile geschehen ist.

Damit sind die Hürden beseitigt. Neue Sponsoren, volle Rechte am eigenen Katalog – der perfekte Moment.

Swift und die NFL

Swifts Verbindung zur NFL ist lang: 2006 sang sie die Nationalhymne beim Thanksgiving-Spiel der Detroit Lions, 2010 trat sie beim Kickoff-Event in New Orleans auf. In den letzten Jahren nutzte sie die Reichweite der Liga, um neue Songs zu promoten – etwa beim Draft 2019 oder mit einem Trailer zu „Midnights “2022 während eines Thursday-Night-Spiels.

Diese Verbindung wurde noch enger durch ihre Beziehung mit Travis Kelce, Star-Tight-End der Kansas City Chiefs. Swift war bei unzähligen Spielen dabei, auch bei den letzten beiden Super Bowls, in denen die Chiefs spielten. Jetzt, da die beiden verlobt sind und die Chiefs erneut als Favoriten gelten, wäre ein Auftritt beim größten Football-Event kaum zu übersehen.

Und wie Swift selbst ironisch sagte: „Wenn es eine Sache gibt, die männliche Sportfans in ihren Räumen und auf ihren Bildschirmen unbedingt sehen wollen, dann bin das ich.“