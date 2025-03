Team Trump ist außer sich über seinen bisher idiotischsten Skandal dank Mike Waltz

Führende Beamte der Trump-Administration und Mitarbeiter des Weißen Hauses hatten wochenlang damit geprahlt, dass die zweite Amtszeit von Trump deutlich disziplinierter und reibungsloser verlaufe als die erste Amtszeit des Präsidenten. Und weniger chaotisch. Mehrere dieser Beamten gaben gegenüber Rolling Stone an, dass diese Einschätzung zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass es weniger peinliche Indiskretionen von Donald Trump s Mitarbeitern gegeben habe.

Dann kam der Montag.

„Ich sehe, die guten alten Zeiten sind zurück“, sagt ein aktueller Beamter der Trump-Regierung, der auch ein Veteran der ersten Regierung ist.

„Ich denke, er tut sein Bestes“

Unlängst wurde die Nachricht bekannt, dass Mitglieder der Trump-Administration auf Kabinettsebene Pläne zur Bombardierung des Jemen versehentlich in einem Signal-Chat an The Atlantic’s Jeffrey Goldberg weitergegeben haben. Nun berichten diese Beamte und zwei weitere, dass die sogenannten Hardcore-„America Firsters“ in der Regierung eine interne Flüsterkampagne gegen den Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz angezettelt haben. Weil er Goldberg offenbar in das Gruppengespräch einbezogen hat. Sie glauben, dass der Vorfall beweist, dass Mike Waltz von Anfang an nicht hätte vertraut werden dürfen und bald vor die Tür gesetzt werden sollte. Waltz ist ein ehemaliger Berater von Dick Cheney, einem Republikaner, der Kamala Harris gewählt hat.

Trump gab am Dienstagmorgen zu verstehen, dass Mike Waltz‘ Position sicher sei. Er sagte gegenüber NBC News, dass sein nationaler Sicherheitsberater „eine Lektion gelernt habe. Und ein guter Mann ist“. Trump fügte später am Dienstag noch Etwas hinzu. „Nein, ich denke nicht, dass [Waltz] sich entschuldigen sollte. Ich denke, er tut sein Bestes.“

Mike Waltz schien seine Geschichte über die Geschehnisse nicht ganz zu verstehen, als er am Dienstag später bei Fox News auftrat. Er deutete an, dass sich Goldberg möglicherweise heimlich in den Chat gehackt habe. Er übernahm aber auch die „volle Verantwortung“ für den Vorfall. Und gelobte, ihn „aufzuklären“. (Trump überträgt Waltz anscheinend die Leitung der internen Untersuchung in dieser Angelegenheit. Wenn man das glauben kann.)

„Natürlich habe ich diesen Versager nicht in der Gruppe gesehen“

„Ist Ihnen schon einmal ein Kontakt passiert, bei dem der Name einer Person angezeigt wurde, aber die Nummer einer anderen Person angegeben war?“, fragte Mike Waltz Laura Ingraham. „Natürlich habe ich diesen Versager nicht in der Gruppe gesehen. Es sah aus wie jemand anderes. Ob er es absichtlich getan hat? Oder ob es aus einem anderen technischen Grund passiert ist? Das versuchen wir herauszufinden.“

Die drei Beamten der Trump-Administration, die mit Rolling Stone sprachen, äußerten mäßigen oder manchmal extremen Unmut. Vor allem darüber, dass Mike Waltz offenbar zugelassen hat, dass Goldberg – der von Trump und vielen seiner Stellvertreter und Vertrauten verachtet wird – einen wirklich großen Knüller verursacht hat. Die Beamten sagen auch, dass es in der neuen Trump-Administration weit verbreitete Gerüchte darüber gibt, wie bestrafend dumm diese Reihe von Ereignissen ist. Einige Mitarbeiter des Weißen Hauses und leitende Verwaltungsmitarbeiter verweisen immer wieder auf verschiedene Fernsehsendungen. Auch auf populäre Kultur, um die Absurdität des scheinbar zufälligen Signal-Lecks zu unterstreichen.

„Ist Mike Waltz dann einfach nur Jonah aus Veep?“

„Ist Waltz dann einfach nur Jonah aus Veep?“, fragt ein Trump-Mitarbeiter. Er bezieht sich dabei auf die Episode der HBO-Polit-Comedy-Serie. Darin wird die allseits verhasste Figur gefeuert, nachdem bekannt wird, dass sie sensible Informationen anonym in ihrem Blog ‚ West Wing Man ‘ veröffentlicht hat.

Hinter dem Humor verbirgt sich eine äußerst ernste Situation. Oder sogar, wie manche es nennen würden, ein Skandal. Und der stellt ein echtes Risiko für die nationale Sicherheit dar. Waltz, Verteidigungsminister Pete Hegseth , Vizepräsident J.D. Vance und andere hochrangige Beamte waren an dem Gruppenchat beteiligt. Die Situation hat so viel Gegenwind erzeugt, dass selbst Trump zugab, dass es sich um einen „Ausrutscher“ inmitten dessen handelte, was er als „perfekte“ zwei Monate bezeichnete.

„Das erschütternde Versagen ist eine Beleidigung für den Rest der freigegebenen Gemeinschaft. Niemand hat sich auch an die grundlegenden Prinzipien von Sicherheitsprotokollen gehalten. Insbesondere bei hochrangigen Beamten, die Mitarbeiter haben, die sich um die langweiligen Details kümmern“, sagt Bradley Moss. Er ist ein auf nationale Sicherheit und Fragen der Regierungstransparenz spezialisierter Anwalt. „Es versteht sich von selbst, dass Mandanten, die ich vertreten habe, ihre Jobs und ihre Freigaben für Pannen verloren haben. Solche Pannen, die nicht einmal annähernd dem entsprechen, was hier passiert ist.“

Signal ein unangemessener Kanal

Die Demokraten versuchten, die Tragweite des Verstoßes bei einer öffentlichen Befragung von CIA-Direktor John Ratcliffe und der Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tusli Gabbard, während einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Senats am Dienstagmorgen hervorzuheben. Senator Mark Warner (D-Va.) merkte an, dass, wenn dies „bei einem Militäroffizier oder einem Geheimdienstoffizier passiert wäre und sie sich so verhalten hätten, sie gefeuert worden wären“.

Ratcliffe und Gabbard, die Berichten zufolge beide an dem Chat beteiligt waren, bestritten, dass geheime Informationen ausgetauscht worden seien. Sie räumten jedoch ein, dass Signal wahrscheinlich ein unangemessener Kanal sei, um Pläne für Bombenanschläge in einem anderen Land zu besprechen. Sie wichen der Aufforderung des Ausschusses aus, den Inhalt des Chats zu überprüfen. Obwohl sie behaupteten, dass der Inhalt nicht geheim sei. Senator Jon Ossoff (D-Ga.) warnte, dass der Ausschuss „die vollständige Abschrift dieser Kette erhalten“ werde. Und dass die Aussagen von Ratcliffe und Gabbard „sorgfältig anhand ihres Inhalts bewertet werden“.

Die Zeit wird zeigen, was aus dem Versuch der Demokraten wird, aufzudecken, was tatsächlich passiert ist. Goldberg veröffentlichte am Mittwoch die Nachrichten des Gruppenchats, in denen die Angriffspläne gegen die Huthis im Jemen detailliert beschrieben werden. Und warf damit einen weiteren Eimer kaltes Wasser auf die Behauptungen der Regierung, dass im Chat nichts Geheimes ausgetauscht und keine Kriegspläne besprochen wurden. „Wir sind derzeit sauber in Bezug auf OPSEC“ oder Betriebssicherheit“, schrieb Hegseth in einer der neu veröffentlichten Nachrichten. Die der Pentagon-Chef in einem ungesicherten Chat verschickte, von dem er nicht einmal wusste, wer ihn las.

Demütigende Verletzung der nationalen Sicherheit

Die Trump-Beamten, die mit Rolling Stone sprachen, beklagen im privaten Kreis, wie sehr sie die demütigende Verletzung der nationalen Sicherheit an die ersten Monate der ersten Trump-Präsidentschaft erinnert, als diese Art von – in den Worten eines Beamten des Weißen Hauses – „komisch lächerlichen“ Nachrichten über hochrangige, beiläufige Inkompetenz und selbstverschuldetes Chaos an der Tagesordnung waren.