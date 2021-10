Tears For Fears kündigen erstes Album seit 17 Jahren an: „The Tipping Point“

Foto: Getty Images, SCOTT LEGATO. All rights reserved.

Roland Orzabal (L) und Curt Smith, Tears For Fears

Ein neues Studioalbum des Duos Roland Orzabal und Curt Smith erscheint bald. Knapp 17 Jahre mussten Fans von Tears For Fears warten. 2004 kam die letzte Neuveröffentlichung namens „Everybody Loves A Happy Ending“ heraus. Außer einer Greatest-Hits-Platte sowie den beiden dazugehörigen Singles „I Love You But I’m Lost“ und „Stay“ im Jahre 2017 gab es seitdem keine neue Musik mehr zu hören.

Am Donnerstag (07. Oktober) verkündeten Tears For Fears nun, dass es einen Termin für das siebte Album geben wird. Es soll am 25. Februar 2022 erscheinen.

Zur Ankündigung veröffentlichten Tears for Fears die Tracklist sowie das offizielle Video zur gleichnamigen Singleauskopplung von „The Tipping Point“.

„Bevor alles so richtig glatt lief mit dem Album, musste erst einmal alles schief gehen, es hat Jahre gedauert, aber es passiert immer etwas, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken“, sagte Orzabal. „Wir haben diese Balance, diese push-me-pull-you-Sache und das funktioniert richtig gut.“

Ein Managementwechsel sorgte dafür, dass die Band sich mit dem langjährigen Mitarbeiter Charlton Pettus sowie den Produzenten Sacha Skarbek und Florian Reutter zusammengetan hat. „Plötzlich hatten wir zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, dass jemand auf unserer Seite stand, der verstand, was wir vorhatten“, sagte Orzabal. „Wir hatten das Gefühl, jemanden auf unserer Seite zu haben. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass wir beschlossen haben – wir müssen das tun.“

Smith erklärte: „Wenn man sich so lange kennt wie wir und so lange zusammenarbeitet wie wir, gibt es ein Band, das familiäre Züge hat. Es ist also etwas anderes als eine Freundschaft.“

„Und es ist anders als bei einer Ehe. Es ist buchstäblich so, als ob er dein Bruder wäre. Es ist die Art von Bindung, die man nicht wirklich brechen kann. Es kann manchmal auseinanderfallen. Man trennt sich zeitweise, was meiner Meinung nach auch gesund ist, wirklich. Aber am Ende scheinen wir immer wieder zueinander zu finden.“