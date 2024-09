Test & Review: „Star Wars: The Vintage Collection“ und „Black Series“-Actionfiguren

Wir testen drei neue Actionfiguren-Packs von Hasbro Pulse. Lohnen sich die neuen Produkte? Der ROLLING-STONE-Check.

„Star Wars: The Black Series – Rebellensoldat & Sturmtruppler“

Dies sind die ersten Soldaten, die wir im „Star Wars“-Universum zu Gesicht bekommen, in „Eine neue Hoffnung“ von 1977: Ein Verteidiger der Rebellenallianz sowie ein Sturmtruppler (wir übernehmen jetzt mal die neue „Truppler“-Schreibweise. Früher, also zu Zeiten der Originaltrilogie, sagte man auch im Singular: ein „Sturmtruppe“).

Beide Figuren sind 15 Zentimeter hoch und verfügen über Berührungspunkte, durch die sie in Kampfposition gehen oder (weg-)rennen können. Der Allianz-Soldat kann seinen Blaster in einen Holster einführen. Der Rebellensoldat hat einen „Datenträger“, sprich: die Baupläne des Todessterns, also die vielleicht wichtigsten Informationen im ganzen Sonnensystem.

Der Preis von 54,99 Euro (bei Hasbro Pulse) ist hoch. Aber der Qualität, Standfestigkeit wie Guss der Figuren, wahrscheinlich angemessen.

„Star Wars: The Vintage Collection – X-Flügler Piloten 4er-Pack“

Dies X-Flügler-Piloten (zwei Menschen, zwei Aliens, Höhe jeweils 9,5 Zentimeter) basieren auf der Disney+-Serie „Star Wars: Ahsoka“. Die Piloten stehen im Dienst der Neuen Republik. Sie fliegen die T-65-Sternenjäger auf Sicherheitspatrouillen sowie kritischen Missionen. Präsentiert wird ein Truppaufbau mit abnehmbaren Helmen, dazu drei Sets mit kleinen und mittelgroßen Blastern.

Die Arme lassen sich praktischerweise so anwinkeln, dass sie ihre Helme darunterpacken können (siehe Foto). In dieser Position fallen sie auch nicht herunter. Der Hasbro-Preis von 64,99 Euro für das Viererpack scheint angemessen.

„Star Wars: The Black Series – Das letzte Kommando 4er-Pack“

Die bunte, Comic-artige Verpackung gibt den Ton vor: Die 15 Zentimeter großen Figuren Luke Skywalker, Luuke, Joruus C’baoth und Mara Jade entstammen den Comics „Star Wars: Das letzte Kommando“.

„Das letzte Kommando“ basiert auf dem dritten Roman der „Thrawn-Trilogie“ von 1993. Der Roman schildert die Geschehnisse fünf Jahre nach den Ereignissen von „Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Während immer mehr Rebellenplaneten fallen, machen sich Luke Skywalker und Han Solo auf den Weg nach Wayland, dem Kloning-Zentrum des Imperiums. Dort treffen sie auf Jedi-Meister C’baoth, der sich zum Herrscher des Imperiums ausgerufen hat.

Das Viererpack enthält acht Accessoires, um die Figuren in Szene zu setzen: vier Lichtschwerter, zwei Blitzeffekte für Joruus C’baoth und einen austauschbaren Kopf sowie Blaster für Mara Jade.

Der von Hasbro Pulse angesetzte Preis von 124,99 Euro, also rund 31 Euro pro Figur, ist sehr hoch; möglicherweise bezahlt man für die schicke Comic-Verpackung mit. Abgesehen davon: sehr detailliert herausgearbeitete Gesichtszüge und Lichtschwerter, die tatsächlich in den Händen bleiben, statt ständig herauszufallen.