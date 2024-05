Hasbro Pulse hat einen neuen Helm aus der „Black Series“ veröffentlicht: den Helm vom Klon Captain Rex aus „Star Wars: Ahsoka“. Wir testen das Teil.

Wer war eigentlich Captain Rex?

Rex, ehemals bekannt als CT-7567, war ein Klonkapitän, Klonkommandant und Advanced Recon Commando, der die 501. Legion der Klonkrieger der Großen Armee der Republik während der Klonkriege befehligte. Später kämpfte Rex als Kapitän und Kommandant für die Allianz zur Wiederherstellung der Republik während des galaktischen Bürgerkriegs. Er nahm an Schlachten während der Klonkriege teil und stand als Stellvertreter des Jedi-Generals Anakin Skywalker an vorderster Front. Neben seiner Bindung zu Skywalker knüpfte Rex auch eine Freundschaft zu dessen Padawan, Ahsoka Tano. Sein Verhältnis zu Marshal Commander Cody spiegelte oft das ihrer jeweiligen Jedi-Meister, Skywalker und Obi-Wan Kenobi, wider. Gemeinsam mit seinen Kameraden kämpfte Rex an vorderster Front gegen die Konföderation unabhängiger Systeme.

Test: „Star Wars: The Black Series – Klon Captain Rex“

Positiv:

Das Sichtfeld ist großzügig – was keine Selbstverständlichkeit bei den „Black Series“-Helmen ist

Verwitterung: adäquate Verschmutzung der Weißfläche, ist ja ein Schlachtfeld-Helm

Innenseite Helm: Vocoder und Atemfilter sind nachgebildet, Größe des Helms verstellbar

Die Schweißnaht macht den Helm zu einem überzeugenden DIY-Produkt

Entfernungsmesser funktioniert in seiner Beweglichkeit, Soundeffekte auch

Negativ:

Opferzahl-Strichkerbe (62 Tötungen) könnte spürbar ritzig sein, ist aber aufgemalt

Vocoder klingt bescheiden, blechern (ein jedoch bei noch keinem Helm der „Black Series“ gelöstes Problem)

Innenseite: geformte Details suggerieren elektronisches Innenleben, ist allerdings rein in Schwarz statt mehrfarbig gehalten, was leicht vernachlässigt wirkt