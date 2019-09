The Clash: 40 Jahre „London Calling“-Jubiläumsedition

Das wird Sie auch interessieren





„London Calling“ von The Clash erscheint zum 40-jährigen Jubiläum am 11.10. als Doppel-CD und am 15.11. als als 2LP-Set und in einer Buch+CD-Version. Die Doppel-CD-Edition und die Vinyl-Version zum 40. Jubiläum des Albums werden jeweils in einem transparenten Slipcase geliefert, das mit dem von Ray Lowry designten Schriftzug bedruckt ist. Zieht man die Hülle ab, dann ist das legendäre Foto von Pennie Smith zu sehen. Das Cover zeigt Paul Simonon, wie er während eines Konzertes seinen Bass zertrümmert.

„Das Rockalbum der 80er“

Im Winter 1979 veröffentlichten The Clash ihr drittes Studioalbum „London Calling“, das mit müden alten Rockklischees aufräumte und mittels Pop, Raggae und Punk zu einem Rockalbum der Historie wurde: Der US-ROLLING STONE würdigte das Album – obwohl es im Dezember 1979 erschien – zum Rockalbum der 1980er Jahre und der „Musikexpress“ beschrieb „London Calling“ 2009 in einer mehrseitigen Titelstory gar als „das vielleicht wichtigste Doppelalbum der Rockhistorie“. Songs wie „Know Your Rights“ verfolgen eine politische Agenda, die nach 40 Jahren immer noch aktuell sind.

„The Clash – Know Your Rights“

Das „London Calling“–Scrapbook ist ein 120-seitiges Hardcover-Buch, dem die legendäre CD beigelegt ist. Es dokumentiert die Entstehungsgeschichte des Klassikers und enthält handgeschriebene Lyrics, Notizen, Fotos sowie unveröffentlichtes Material aus der Entstehungszeit des Albums.

