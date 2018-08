Mit ihrem Debütalbum „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ gelang den Cranberries im Jahr 1993 ein überraschender Erfolg. Auf die Veröffentlichung folgte eine umfangreiche Welttournee, die Single „Linger“ zählt bis heute zu Schlüsselwerken der Rockband.

25 Jahre später hat Sängerin Dolores O'Riordan sich das Leben genommen – zuvor hatte sie gemeinsam mit ihren Bandmitgliedern an einer Jubiläums-Edition des Werks gearbeitet.

Nach dem Tod der Musikerin stellten die verbliebenen Bandmitglieder das Set fertig. Nun erscheint die „25th Anniversary“-Box von „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ mit vier CDs am 19. Oktober über Universal Music. Das Reissue ist zudem im einfachen und doppelten CD-Issue sowie im 2LP-Format erhältlich.

Im kommenden Jahr soll zudem eine finale Platte der Cranberries herauskommen, die letzte Gesangsaufnahmen von Dolores O’Riordan enthält.