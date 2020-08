The Cranberries: „No Need To Argue”-Neuauflage

The Cranberries bringen eine Neuauflage von "No Need To Argue" heraus

The Cranberries hatten 1994 mit ihrem Album „No Need To Argue” großen Erfolg – „Zombie“ wurde ein internationaler Hit und machte die irische Band weltweit berühmt. Am 18. September erscheint eine Neuauflage der Platte – in verschiedenen Variationen und mit erweiterten Ausgaben.

„No Need To Argue“ erscheint wahlweise auf zwei CDs oder zwei LPs, sowie als digitale Version, enthalten sind auch bisher unveröffentlichte Songs und Raritäten.

Unveröffentlichte Songs und Fotos

Neben der remasterten Auflage des Albums enthalten die Versionen die drei B-Seiten „Away“, „I Don’t Need“ und „So Cold In Ireland“. Doch das ist nicht alles, auch 19 bisher unveröffentlichte Tracks sind mit dabei, darunter zwei Lieder, die bisher in noch keinem Format veröffentlicht worden sind. Ein Gedenken an die verstorbene Sängerin Dolores O’Riordan.

Einer der beiden unbekannten Tracks ist die „MTV Unplugged“-Version von „Yesterday’s Gone“, die 1995 in New York aufgenommen wurde. Auch ein Demo von „Serious“ wird es geben, der Song existierte bisher nur in einer Live-Bootleg-Version auf Youtube, inklusive schlechter Tonqualität. Oben drauf gibt es noch eine Coverversion des Carpenters-Lied „ (They Long To Be) Close To You “.

Neben dem musikalischen Inhalt gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Boni: Bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus den Fotosessions zu „No Need To Argue“ sind mit enthalten, ebenso ein 5.000-Wörter-Essay, geschrieben vom Band-Archivar Eoin Devereux, das sich mit der Geschichte des Albums beschäftigt.