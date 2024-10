The Cure: Das Videointerview zu „Songs of a Lost World“ zum Nachlesen

Robert Smith hat im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung von „Songs of a Lost World“ ein ausführliches Interview gegeben, das exklusiv auf der Webseite von The Cure veröffentlicht wurde. Produzent Matt Everitt hat den „The Cure“-Sänger zum Schreibprozess, der ergreifenden Geschichte zum Album-Artwork, aber auch zu weiteren Projekten der Band befragt.

Wann haben Sie Ihrer Meinung nach offiziell mit dem Schreiben dieses Albums begonnen?

Ich habe schon früher darüber nachgedacht. Als wir die Band gegründet haben und den typischen Rhythmus von ‚Album, Tour, Album, Tour‘ eingeschlagen haben, war ich fest davon überzeugt, dass wir jetzt ein Album schreiben müssen – es war einfach das, was wir getan haben. Aber bei diesem Album gab es keinen wirklich offiziellen Anfang, weil es sich über lange Zeiträume immer wieder in mein Leben rein- und rausgeschlichen hat. Wenn ich etwas bereue, dann, dass ich 2019 überhaupt darüber gesprochen habe – das hätte ich nicht tun sollen, denn zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade erst angefangen, wirklich daran zu arbeiten. Es gab verschiedene Momente, an denen ich dachte: ‚Ja, wir machen ein neues Album.‘ Doch dann wurde es aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben, weil andere Dinge dazwischenkamen. Ich bin mir also nicht ganz sicher, wann genau der Prozess richtig angefangen hat. Aber es gab definitiv Punkte, an denen ich dachte: ‚Okay, das ist es, das wird das neue Album.‘ Für mich ist der Schlüssel zu einem Album immer der Anfangs- und der Schlusssong. Wenn ich weiß, welche beiden Songs diese Positionen einnehmen, dann ist das Album zur Hälfte fertig. Und diese beiden Momente kann ich klar im Kopf abrufen – auch textlich wusste ich irgendwann genau: Das ist es, jetzt wird es ernst.

Ehrlich gesagt dachte ich 2016, 2017, als ich mich auf das 40. Jubiläum der Band vorbereitete, dass ein neues Album der perfekte Weg wäre, das zu feiern. Doch dann kam das Leben dazwischen und es wurde nicht fertiggestellt. Im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, denn die Songs, die wir 2017 aufnehmen wollten, sind nicht die Songs, die wir dann 2019 aufgenommen haben.

Erzählen Sie mir davon. Wie kommt das?

Ich hatte das Gefühl, dass wir so etwas wie eine Zusammenfassung machen sollten, also dachte ich, dass das 40. Jubiläum der Band 2018 der perfekte Anlass wäre. Und dann war 2019 auch noch das 40. Jubiläum unseres ersten Albums. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, etwas zu schaffen, das zusammenfasst, wer die Band ist und wo wir stehen. Es war ein großer Plan, aber meiner Erfahrung nach funktionieren solche großen Pläne oft nicht so gut – und das war auch hier der Fall. Rückblickend betrachtet war es vielleicht etwas zu triumphal, der Ton war einfach nicht ganz richtig. Es fühlte sich falsch an, wie sich später herausstellte.

Was 2018 geschah, war dennoch eine großartige Möglichkeit, das Jubiläum der Band zu feiern, und es gab mir die Zeit, darüber nachzudenken, warum wir überhaupt ein neues Album machen sollten. 2019 verlief dann viel natürlicher, und es entwickelte sich alles ganz von selbst. Die Idee, dass wir etwas feiern oder markieren wollten, verschwand allmählich. Stattdessen nahm das Album einfach seine eigene Form an. Es wurde letztlich viel künstlerischer, wenn ich ehrlich bin, als es Teil dieses ursprünglichen, übergeordneten Plans war, nach vier Jahren eine große ‚Rückkehr der Heilung‘ zu inszenieren und die Leute in Erstaunen zu versetzen.

Die Songs wurden also alle in diesem Zeitraum geschrieben. Es gab nicht viele ältere Songs.

Die Songs auf diesem Album sind schon wirklich alt. Der älteste Song wurde als Demo bereits 2010 aufgenommen, und die Stücke erstrecken sich über diesen gesamten Zeitraum. Fünf davon wurden wahrscheinlich seit 2017 geschrieben, aber drei stammen aus früheren Jahren – einer von 2010, einer von 2011 und einer aus etwa 2013 oder 2014. Es gab also eine Menge Material, aus dem wir auswählen konnten. 2019 haben wir dann etwa 25 oder 26 Songs aufgenommen und in dieser Zeit tatsächlich drei Alben fertiggestellt. Das war schon immer das Problem: Ich wollte drei Alben gleichzeitig fertigstellen. Die Idee war, nach so langer Zeit einfach mehrere The-Cure-Alben herauszubringen, eines nach dem anderen, im Abstand von nur ein paar Monaten.

Im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich besser handhaben können. Aber dieses Mal wird es funktionieren, weil ich das erste Album fertig habe und das zweite fast abgeschlossen ist. Das dritte ist etwas schwieriger, aber wenn wir beim zweiten so weit kommen, wie ich hoffe, sehen wir, wie es mit dem dritten weitergeht. Früher in der Band war das Songwriting weitgehend meine Sache. Ich habe geschrieben, und die anderen haben das, was ich ihnen gezeigt habe, auf ihre Weise interpretiert. Aber in der zweiten Hälfte der Bandgeschichte habe ich die anderen mehr eingebunden. Wenn jemand eine Idee hatte, spielten sie sie mir vor, und wenn sie mir gefiel, haben wir sie verwendet. Einige der ungewöhnlicheren Dinge, die wir gemacht haben, kamen oft von den anderen – das sind Dinge, die ich selbst nie geschrieben hätte, aber die die Band wirklich erweitert haben. Es ist gut, dass ich nicht immer die alleinige Kontrolle hatte, weil wir sonst vermutlich eine weniger interessante Band wären.

Für dieses Album allerdings war es wieder wie früher: Ich habe alle Songs geschrieben und meine Demos eingespielt. 2017 haben wir uns alle zusammengesetzt und darüber gesprochen, was wir machen wollen. 2019 habe ich dann die Songs ausgewählt, die ich in den letzten zehn Jahren geschrieben hatte. Das war die Basis des Albums, und es fühlte sich richtig an, sich darauf zu konzentrieren.

Es gibt einen klaren Zusammenhalt zwischen den Songs, der meiner Meinung nach sonst nicht da wäre, wenn wir alle mitgeschrieben hätten. Das war mir wichtig – ich wollte, dass sich dieses Album wie eine Einheit anfühlt. Alben wie „Disintegration“ oder „Pornography“ haben diese spezifische Atmosphäre, die ich bei „Kiss Me“ oder „Wild Mood Swings“ weniger sehe. Ich mag es, wenn wir diese Schrotflinten-Ansätze ausprobieren, aber die emotionalen, zusammenhängenden Alben sprechen mich mehr an. Deshalb wollte ich, dass dieses Album zu denen gehört, die eine durchgehende Stimmung haben. Es war ein langer und etwas verwirrender Prozess. Von den Aufnahmen 2019 bis zur Veröffentlichung des ersten Albums vergingen drei bis fünf Jahre, was eine ziemlich lange Zeit ist.