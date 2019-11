The Dave Clark Five veröffentlichen mit „All The Hits“ Remaster-Versionen aus den Abbey Road Studios

Das wird Sie auch interessieren





The Dave Clark Five starteten in den frühen 1960ern eine Karriere, in deren Lauf die „DC5“ über hundert Millionen Platten verkauft haben sollen – gegründet vom Musiker, Songwriter und Produzent Dave Clark.

Nun kommt mit „All The Hits“ am 24. Januar 2020 eine Sammlung ihrer größten Hits, die von Clark in den berühmten Abbey Road Studios remastert wurden und erstmals seit 40 Jahren wieder auf Vinyl erhältlich sind.

Springsteen über „DC5“: „Große, kraftvolle Platten“

Die Dave Clark Five wurden die erste britische Band, die in fünfzehn aufeinander folgende Top-Twenty-Hits erzielte – mehr als jeder andere Act neben den Beatles. Bruce Springsteen sagte einmal über die Gruppe: „Das waren große, kraftvoll klingende Platten, Mann, ein viel größerer Sound kann man sagen als The Stones oder The Beatles.“

Das Album besteht aus 28 Songs, darunter ihr erster Nummer-Eins-Hit „Glad All Over“, gefolgt von der weiteren Nummer-Eins-Single „Bits And Pieces“. Weitere Stücke sind „Do You Love Me“ und „Catch Us If You Can“.

„All The Hits“ kommt in einem 1CD-Digipack mit einem 32-seitigen Booklet oder als 2LP-Version im Klappcover auf 180g schwarzem Vinyl mit neu abgemischtem Sound. Zudem werden die Titel auch digital und als Stream angeboten.