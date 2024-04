Die New Yorker Band löste mit ihren Alben „Tonight At The Arizona“ (2007) und „The Felice Brothers“ (2008) eine regelrechte Welle des Folk-Rock-Revivals aus. Früher noch in den U-Bahn-Stationen New Yorks gespielt, touren The Felice Brothers mittlerweile durch die ganze Welt. Die Gruppe, die sich zwischen Folk und Country bewegt, zeichnet sich durch eine Mischung aus melancholischen Klängen und beschwingten Upbeats aus. Die neuste Veröffentlichung „Crime Scene Queen“ vom 9. April 2024 gibt es hier zu hören:

„Ich möchte, dass meine Musik das tut, was die beste Musik in meinem Leben für mich getan hat. Ich möchte das für andere Menschen tun – ihnen helfen, über schwere Zeiten nachzudenken oder darüber nachzudenken, wie sie etwas mitteilen können, von dem sie nicht wussten, wie es geht“, beschreibt Ian Felice, der gemeinsam mit Bruder James Felice die Band gegründet hat, seinen Sound.

The Felice Brothers geben zwei Deutschland-Konzerte

Zuletzt war die Band im Sommer 2022 auf großer Europa-Tour – jetzt kommen die New Yorker zurück nach Deutschland! Im November werden sie zwei exklusive Gigs in Köln und Berlin spielen, präsentiert von ROLLING STONE. HIER gibt es Tickets.

13.11.2024: Köln, Luxor

15.11.2024: Berlin, Peter Edel

Felice Brothers beim ROLLING STONE Beach

Wer die Gruppe in Köln und Berlin nicht sehen kann, hat noch eine weitere Möglichkeit, sie live zu erleben. The Felice Brothers spielen beim diesjährigen ROLLING STONE Beach vom 15.11.-16.11. am Weissenhäuser Strand. Mit dabei sind unter anderem auch Bright Eyes, Jake Bugg und John Grant. HIER gibt es Tickets.