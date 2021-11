„The Outsiders“ in restaurierter 4K-Fassung: Limitierte Collector’s Edition gewinnen

„The Outsiders“ erscheint am 11. November in restaurierter Fassung

Anfang der 80er-Jahre wurde Francis Ford Coppola ein neues Projekt ans Herz gelegt: Über 300 Schüler hatten eine Petition unterzeichnet, die sich von ihm eine Verfilmung des Jugendromans „The Outsiders“ von S.E. Hinton wünschten. Sie legten damit den Grundstein für eines der großen US-amerikanischen Coming-of-Age-Dramen. Dieses wurde nun nochmals aufwendig in 4K restauriert.

Schon 2005 legte Coppola Hand an den Film und veröffentlichte den 22 Minuten längeren Director’s Cut „The Complete Novel“, mit neuer Musik und einigen unveröffentlichten Szenen, um den Fans mehr von der Handlung der berühmten Buchvorlage zu erzählen. In Deutschland erscheinen beide Filmfassungen ab dem 11. November 2021 in der umfassenden 4K UHD & Blu-ray Limited Collector‘s Edition mit Digipak.

Die limitierte Collector’s Edition umfasst neben den restaurierten Fassungen von „The Outsiders“ und „The Outsiders: The Complete Novel“ noch einige Goodies – nämlich ein 64-seitiges Booklet, fünf Postkarten, und zwei Kinoposter.

Mehr zum Film

Tulsa, Oklahoma in den 1960er-Jahren: Ponyboy (C. Thomas Howell) und sein Freund Johnny (Ralph Macchio), beide Mitglieder der Teenager-Gang „Greasers“, flirten mit Cherry Valance (Diane Lane). Ihrem Freund Bob (Leif Garrett), der selbst Teil einer Gang, den „Socs“ ist, gefällt das aber gar nicht. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den aus ärmlichen Verhältnissen kommenden Greasers und den reichen Kids der West Side, den Socs, bei denen Bob versehentlich erstochen wird. Die Jungs sehen sich gezwungen, unterzutauchen, um nicht verhaftet zu werden. Doch schon bald müssen sich Ponyboy und Johnny, zusammen mit Dallas (Matt Dillon) und ihren anderen Greaser-Kumpels der Realität stellen.

Francis Ford Coppolas Kultfilm von 1983 über rivalisierende Jugendgangs basiert auf dem Jugendbuch-Bestseller von S. E. Hinton aus dem Jahr 1967 und gilt als der erste „Brat Pack“-Film, in dem viele damalige Newcomer zu sehen sind, darunter auch C. Thomas Howell (E.T. – Der Außerirdische), Rob Lowe („The West Wing“, „Parks and Recreation“), Tom Cruise („Top Gun“, „Mission Impossible“), Patrick Swayze („Dirty Dancing“), Ralph Macchio („Karate Kid“) und Diane Lane („Untreu“).

Aufwendige Restaurierungsarbeiten

„The Outsiders“ wurde für das Re-Release umfangreich in 4K restauriert. „Wir haben das Originalnegativ, also die Originalfassung von 1983, gescannt und alle Negative ausfindig gemacht, die für die „The Complete Novel“-Fassung (2005) benötigt wurden, einschließlich der verschiedenen Layer für die visuellen Effekte“, so die Verantwortlichen. „Dafür wurden hunderte von Filmrollen gesichtet, aber das war es wert. Niemand hat diesen Film je so schön und makellos gesehen wie jetzt, und Francis war es wichtig, die neue Veröffentlichung so perfekt wie möglich erscheinen zu lassen.“

Umfangreiches Bonusmaterial der Limited Collector’s Edition auf Blu-ray & DVD

NEU: Über die Restaurierung: Interview mit James Mockoski, Head of Archives and Restorations bei American Zoetrope und Colourist Gregg Garvin (auch DVD)

NEU: Interview mit Kameramann Stephen Burum (auch DVD)

NEU: Geschnittene Szenen (auch DVD)

NEU: Einführung von Francis Ford Coppola (auch DVD)

NEU: “Outsider Looking In” – neues Interview mit Francis Ford Coppola über Schlüsselszenen eines Kultfilms (auch DVD)

NEU: Featurette “Old House New Home” – Ein Museum für die “Outsiders” (auch DVD)

NEUER Trailer (auch DVD)

Audiokommentar von Francis Ford Coppola

Audiokommentar von Matt Dillon, C. Thomas Howell, Diane Lane, Rob Lowe, Ralph Macchio und Patrick Swayze

Zusätzliches Bonusmaterial der Limited Collector’s Edition auf Blu-ray