Der Soulsänger kommt im Juni für ein Konzert nach Deutschland. Alle Infos hier.

80 Jahre alt wird Tom Jones in diesem Sommer – und er schaut am 25. Juni 2020 für ein Konzert in Deutschland vorbei. Hits wie „It’s Not Unusual“, „Thunderball“, „Delilah“ oder „What’s New Pussycat?“ dürfen da natürlich nicht fehlen. Tom Jones: Live Do. 25.06.2020 Berlin Tempodrom Samsung Prio Tickets: Mi., 29.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale) www.samsung.com/de/members/priotickets MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung: Mi., 29.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale) www.magenta-musik-360.de/prio-tickets Ticketmaster Presale: Do., 30.01.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale) www.ticketmaster.de/presale Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 31.01.2020, 10:00 Uhr https://www.livenation.de/artist/tomjones