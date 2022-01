„The Sound of Musik“: Greatest-Hits-Album zu Falcos 65. Geburtstag

Am 19. Februar wäre Popstar Falco 65 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass erscheint das neue Greatest-Hits-Album „The Sound of Musik“ am 4. Februar.

Auf dem neuen Album finden sich erstmals die größten Hits des Interpreten in chronologischer Reihenfolge von 1981 bis 1998. Außerdem gibt es auf dem Album einige Re-Edits, wie „Rock Me Amadeus“, „Body Next To Body“ und „Data De Groove“. Einige dieser Songs waren nur auf seltenen Promotionen-CDs erschienen und sind heute kaum noch erhältlich.

Gleich zwei weitere Veröffentlichungen im Februar

Neben „The Sound of Musik- The Greatest Hits“ erscheinen im Februar zwei weitere Special Editions: „Falco – The Box“ ist eine Vinylbox mit drei Longplayern und einer 12-Zoll-Single. Die Box enthält die ersten drei Alben Falcos sowie die Single-Vinyl, die einige Original-Remixe aus den 1980er Jahren aufweist.

Die „Jeanny 12-Zoll-Picture Vinyl“ ist die dritte Veröffentlichung und enthält erstmals die drei Teile der „Jeanny“-Trilogie. Neben „Jeanny“ handelt es sich dabei um die Singles „Coming Home (Jeanny Part 2, Ein Jahr danach)“ und das selbstironische „Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry“, sowie eine ‚Extended Version‘ und eine englischsprachige.

Die beiden Special Editions sollen dann am 11. Februar erscheinen. Falco war 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Mit seinem Werk gilt er bis heute als einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs.