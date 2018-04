„The Tour Of Life“: Kate Bush beginnt 1979 ihre erste Tournee

„The Tour Of Life“ hieß die Tournee, mit der die 21-jährige Kate Bush ihre ersten beiden Alben, „The Kick Inside“ und „Lionheart“, vorstellte, und die am 3. April im Empire Theatre von Liverpool begann. 24 Auftritte führten sie von April bis Mai durch Europa, darunter auch für sechs Gigs nach Deutschland. Die Tour erhielt begeisterte Kritiken, weil Bush darin nicht nur Songs präsentierte, sondern auch ihr Faible für Zaubertricks, Theater und Pantomime ausleben konnte.

Begleitet wurde sie neben ihrer Band von zwei Tänzern und ihrem Bruder John, der in Bushs Pausen Gedichte vortrug. Sie selbst wechselte zwischen verschiedenen Kostümen, spielte mit ägyptischer Mythologie ebenso wie mit Wilder-Westen-Kostümen und Outfits, die an Außerirdische erinnern sollten.

https://www.youtube.com/watch?v=Ziu_dOZzI24 Video can’t be loaded: Kate Bush – Wuthering Heights(Live In Manchester 1979) (https://www.youtube.com/watch?v=Ziu_dOZzI24)

Über die Gründe, warum Kate Bush über einen Zeitraum von 35 Jahren (2014 gab’s das Comeback mit „Before The Dawn“, mit Gigs nur in London) nur diese eine Tour absolviert hat, gab es viele Spekulationen. Sie selbst äußerte sich vage. Am häufigsten wurden als Ursache die Arbeitsbelastung genannt sowie der Tod eines 21-Jährigen Lichttechnikers während ihres Auftritts. Dem verstorbenen Bill Duffield widmete sie die später veröffentlichten Songs „Blow Away“ und „Moments Of Pleasure“.

Klassische „Tour Of Life“-Setlist:

Moving

The Saxophone Song

Room for the Life

Them Heavy People

The Man with the Child in His Eyes

Egypt

L’amour Looks Something Like You

Violin

Intro: John Carder Bush reading poem

In the Warm Room

Strange Phenomena

Hammer Horror

Kashka from Baghdad

Intro: Kate leading chant

Don’t Push Your Foot on the Heartbrake

Wow

Coffee Homeground

In Search of Peter Pan

Intro: John Carder Bush reading poem

Symphony in Blue

Feel It

Kite

James and the Cold Gun

Oh England My Lionheart

Zugabe:

Wuthering Heights