Thomas Kretschmann präsentiert seine „Short Stories“ in Berlin

Das wird Sie auch interessieren

Am 11. Oktober präsentiert Thomas Kretschmann im Rahmen der Berlin Photo Week seine Ausstellungspremiere unter dem Titel „short stories“. ROLLING-STONE-Leser kennen Kretschmann wegen seiner Fotokolumne „The Look“. Jeden Monat schickt der Schauspieler ein Foto mit Songzeilen oder einer kleinen Geschichte. In diesem Monat ist es ein Bild von Natalia Avelon zu einer Songzeile von Buffalo Springfield.

Gezeigt wird in Berlin ein Teil der in Farbe aufgenommenen Serie „Muse“ sowie eine Bildreihe, die in Kretschmanns Wahlheimat Los Angeles entstand. Losgelöst von allen Zwängen und Regeln geht Kretschmann seit vielen Jahren seiner eigenen Passion, der Fotografie, nach. Mit seinen von ihm so bezeichneten „freezing moments“ geht es ihm vor allem um Stimmungen. So entwickelt er gleichsam erratische Unterwasseraufnahmen und betörende Schauspielerporträts.

Kretschmanns Bilder sind vom 11.-13.10. im Berliner Kraftwerk als Teil der Berlin Photo Week zu sehen.