Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.: Elton John, Diana Ross, Queen + Adam Lambert live

Zu Ehren des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. veranstaltet die BBC am 4. Juli ein Live-Event im Buckingham Palace, das den Titel „Platinum Party in the Park“ trägt.

Empfehlung der Redaktion Brian May: Darum gedenkt er Queen-Kollege Freddie Mercury an dessen Todestag nicht

Zahlreiche Stars

Queen + Adam Lambert, Elton John sowie Diana Ross werden bei der Veranstaltung auftreten. Außerdem erscheinen unter anderem David Attenborough, David Beckham und die britische Tennisspielerin Emma Raducanu auf der „Platinum Party“.

Queen-Gitarrist Brian May kehrt 20 Jahre nach seinem Auftritt auf dem Dach des Buckingham Palace nun während des 70-jährigen Thronjubiläums dorthin zurück – damals wurde das 50. Thronjubiläum gefeiert. Nun eröffnen er und Roger Taylor zusammen mit Adam Lambert die Veranstaltung am 4. Juli. Darüber hinaus hat Elton John einen Auftritt aus Italien aufgenommen. Außerdem tritt Sam Ryder, der am Wochenende beim Eurovision Song Contest den zweiten Platz belegte, auf.

„Zwanzig Jahre, nachdem wir beim glorreichen Goldenen Jubiläum der Queen gespielt haben, sind wir sehr glücklich, wieder eingeladen zu werden. Dann gab es einen Moment, in dem ich mich fragte: ‚Wo kann man nach dem Dach des Buckingham Palace noch hin?‘ Nun, du wirst es sehen!“, sagte Brian May von Queen. Ob das Ereignis hierzulande im Fernsehen ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.