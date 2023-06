Till Lindemann: Das ist seine Familie – Eltern, Kinder, Enkel

Auch, wenn über das Privatleben von Till Lindemann gerne und viel berichtet wird: Der Rammstein-Sänger selbst spricht nur in Ausnahmefällen mit der Presse über Privates. Einige Dinge sind über Lindemanns Familiensituation dennoch bekannt — etwa, dass der Musiker mehrfacher Vater und seit mehreren Jahren sogar Großvater ist. Im Folgenden wollen wir einen Blick auf die Familie des Musikers werfen — beziehungsweise das, was wir von ihr wissen.

Till Lindemanns Eltern

Till Lindemanns Vater Werner Lindemann (1926-1993) war ein Dichter, Schriftsteller und bekannter Kinderbuchautor in der DDR. Lindemann widmete seinen Vater seinen ersten Gedichtband „Messer“, der 2002 erschien. Lindemanns Mutter Brigitte Lindemann, genannt „Gitta“, ist Journalistin. Sie war ab 1992 zehn Jahre lang als Kulturchefin von NDR 1 Radio MV tätig. Lindemann hat eine jüngere Schwester namens Saskia Lindemann.

Das sind Till Lindemanns Töchter

Bekannt ist, dass Till Lindemann eine Tochter namens Nele Lindemann hat. Sie wurde 1985 geboren (der Sänger war damals 22 Jahre alt). Sie arbeitet am Theater und ist Sängerin eines Dubstep-Projekts namens Lindemann DubZ. Auf ihrer YouTube-Seite verlinkt Nele auch die YouTube-Seite ihres Vaters mit der Überschrift „Daddy“. Nele Lindemann studierte Theater- und Literaturwissenschaften an der FU Berlin und arbeitete bereits als Studentin mit der deutschen Autorin Sibylle Berg zusammen. Sie arbeitete am Staatstheater Karlsruhe als Referentin der Schauspieldirektorin und war dort auch als Schauspieldramaturgin tätig. Ihr Regiedebüt feierte sie mit „In den Gärten oder Lysistrata 2“. Bei der Mutter soll es sich laut „Bunte“ um Lindemanns angebliche Ex-Frau Marieke Lindemann handeln.

Nele wurde 2008 Mutter eines Sohnes namens Fritz — somit ist Till Lindemann bereits Großvater, und der Enkel schon ein Teenager.

Lindemanns zweite Tochter heißt Marie-Louise, ist 30 Jahre alt und stammt aus Lindemanns Beziehung mit Anja Kösling.

Was wir über seinen Sohn wissen

Im Interview mit dem „Playboy“ gab Lindemann 2017 preis, dass er auch einen zweiten Sohn habe. Weitere Fakten sind nicht bekannt.

Was Lindemann selbst über seine Familie sagt

2012 gab Till Lindemann dem „Süddeutsche Zeitung Magazin“ eines seiner seltenen Interviews, in denen er etwas über sein Privatleben preisgab. So sagte er, dass es ihn oft zu seiner Familie aufs Land ziehe: „Alles Gute in meinem Kopf entsteht auf dem Land. Ich hab eine Wohnung in Berlin, aber manchmal zieht Berlin mich runter. Also lebe ich viel in meinem Dorf, oben, zwischen Schwerin und Wismar. Viele meiner Freunde, die mit uns hier auf Tour sind, leben auch dort. Mein Vater ist schon lange tot. Aber meine Mutter lebt da. Meine Tochter Nele mit ihrem Sohn, dem kleinen Fritz, ist oft da. Wir sind eine große Familie.“