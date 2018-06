Alles wegen dem Hörsturz von Campino: Nach der Absage des zweiten Berlin-Konzerts, dem Rockavaria und dem Headliner-Gig beim Nova Rock Festival müssen die Toten Hosen nun auch das Konzert in Bremen (16. Juni) canceln.

Aber: Es gibt bereits einen Nachholtermin für Bremen, und für den ausgefallenen Berliner Waldbühnen-Gig ebenso.

Konzert in Bremen verschoben auf 4.8.,



Nachholtermin Berlin 29.8.

Die Eintrittskarten für die Konzerte in Bremen und Berlin behalten ihre Gültigkeit, sie können aber auch an den VVK-Stellen, bei denen sie erworben worden sind, zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird in diesem Fall erstattet.

Und: Campino hat ein erstes Statement zu seinem Hörsturz abgegeben – und dass er sich auf dem Wege der Besserung befindet.

„Kleine Fortschritte sind auch schon zu verzeichnen, ich konnte heute Morgen im Park einen Vogel vernehmen (mit dem gesunden Ohr…). Spaß beiseite: Trotz der Umstände bin ich guten Mutes, bald wieder an den Start gehen zu können, denn ich bin in besten Händen und werde intensiv betreut.“

Weiter: „Die Ärzte haben mir dringend geraten, in den nächsten Tagen jede überdurchschnittliche Lärm- und Stresssituation unbedingt zu vermeiden, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten.“