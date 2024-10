Unsere Galerie der Neuerscheinungen der Woche - wie immer mit Rezensionen, Videos und Streams. Diesmal u. a. mit: Andy Burrows, Zeus, Benjamin Gibbard, Jonathan Jeremiah, Fritz Kalkbrenner, ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Patrick Wolf und A Tribe Called Quest. Hier kann man sich die entsprechend gekennzeichneten Alben im rdio-Player anhören.