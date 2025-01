Thees Uhlmann über die von ihm geschätzte norddeutsche Band Findus Rock’n’Roll bedeutet für mich vor allem, dass man Dinge übernimmt und weitergibt. Wenn ich etwa die letzte Platte von Kanye West höre, denke ich: „Toll, so möchte ich auch über Sachen singen – oder singen können.“ Oder Albert Hammond: „I gave it up for music […]