Beliebte TV-Serien werden immer wieder illegal heruntergeladen oder angeschaut. Sei es, weil sie nur bei kostenpflichtigen Anbietern erhältlich sind, oder weil die deutsche Ausstrahlung für ungeduldige Fans zu lange auf sich warten lässt. So oder so, die Gründe sind vielfältig, entschuldigen aber natürlich das Verhalten vieler User nicht.

Auch in diesem Jahr hat es die Serie „Game Of Thrones" auf den ersten Platz der am meisten illegal heruntergeladenen Serien geschafft, wie „TorrentFreak" in einer neuen Statistik belegt. Auf dem zweiten Platz landete übrigens „The Walking Dead". Was aber besonders auffällt: Netflix-Serien sind in der Liste nicht vertreten. Dafür wundert es aber umso mehr, dass auch „The Big Bang Theory" in den Top 10 vertreten ist. Denn nicht nur in Deutschland läuft die Serie in Dauerschleife, auch in den USA.

Die komplette Liste im Überblick:

Game Of Thrones The Walking Dead The Flash The Big Bang Theory Rick And Morty Prison Break Sherlock Vikings Suits Arrow

Legal anschauen kann man „Game Of Thrones“ übrigens auf Sky oder RTL2. Darüber hinaus ist die Serie auch bei vielen VoD-Anbietern wie iTunes oder Amazon Video erhältlich. Und natürlich gibt es „Game Of Thrones“ auch auf Blu-ray und DVD.