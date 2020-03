Triumph für Led Zeppelin: Streit um „Stairway To Heaven“ scheint endlich geklärt

Das wird Sie auch interessieren





US-Berichten zufolge haben Led Zeppelin den seit 2014 laufenden Rechtsstreit um den 1971 veröffentlichten Song „Stairway To Heaven“ gewonnen. Nachdem der Fall 2019 abermals vor Gericht landete, entschied man nun zum wiederholten Male, dass Jimmy Page die Gitarrenmelodie damals nicht wie behauptet von Spirits 1968 geschriebenem Song „Taurus“ abgekupfert habe.

So hat der Rechtsstreit begonnen

Nachdem der Nachlassverwalter des 1997 verstorbenen Gitarristen Randy Wolfe die Band wegen Urheberrechtsverletzung verklagt hatte, wurde der Fall mehrfach aufgerollt. 2016 gewannen Led Zeppelin eigentlich, aber im Juni 2019 wurde verfügt, dass die Sache erneut vor Gericht gestellt werden müsse. Die Begründung: Die damalige Jury habe sich schlichtweg nicht mit Urheberrechtsverletzungen ausgekannt und nicht einmal die beiden Songs angehört, um ihr Urteil zu fällen.

Künstler meldeten sich unterstützend zu Wort

Zu jener Zeit äußerten sich auch 123 Bands, darunter auch Musiker von Korn und Tool, zu der Angelegenheit. Sie richteten einen Brief an das Berufungsgericht, in dem stand: „Wir unterhalten und bereichern mit unserer Musik unzählige Menschen auf der ganzen Welt, daher werden zweifelsohne auch wir von der Entscheidung in diesem wichtigen Fall betroffen sein. Es gab keine Beweise bei der Gerichtsverhandlung gegen Led Zeppelin, dass die ungeschützten Bestandteile in ,Taurus‘ insofern originell zusammengestellt waren, dass sie Urheberrechtsschutz bedurften.“

Eine gute Nachricht für andere Musiker

Ein Glück für andere Musiker: Die jetzt getroffene Entscheidung zugunsten von Led Zeppelin verhindert daher nun auch, dass weitere Musiker Angst haben müssen, Urheberrechtsverletzung begangen zu haben. Denn schon eine Tonleiter oder ein Aufeinanderfolgen von drei Noten hätte dann möglicherweise problematisch werden können.

Welche Ähnlichkeiten zwischen den beiden Riffs bestehen, können Sie hier im direkten Vergleich hören: