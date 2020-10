Geheimes Trump-Dossier: Billie Eilish zerstört das Land!

Er ist ein Meister des Fluchens: Kaum jemand kann sich so hervorragend und leidenschaftlich ereifern wie Samuel L. Jackson. Nun will der Schauspieler sein ganz besonderes Talent weitergeben. Auf Twitter stellt er Fluch-Tutorials in Aussicht. Die soll es zwar kostenlos geben, aber nicht umsonst: Die Kurse gibt es nur im Austausch für eine rege Wahlbeteiligung.

Fakten, die keiner hören will, belegen, dass Samuel L. Jackson zwar schon 2013 seinen Titel als Rekordhalter der meisten Schimpfworte (an Jonah Hill und Leonardo DiCaprio) abgeben musste. Im Herzen der Menschen wird er aber wohl für immer der König des Fluchens bleiben. Seine zahlreichen Schimpfkanonaden sind schließlich legendär. Um US-Bürger*innen zum Wählen zu animieren, hat sich der Schauspieler nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf Twitter teilte er ein Video, in dem er ein Fluch-Tutorial in Aussicht stellt. Gratis, für alle, öffentlich geteilt auf Twitter. Und das Sahnehäubchen: Gleich in 15 verschiedenen Sprachen will er seine Follower*innen in die…