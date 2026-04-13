Trump beleidigt den Papst – und postet sich danach als Christus

Donald Trump greift jetzt den Papst an.

„Papst Leo ist SCHWACH bei der Verbrechensbekämpfung und eine Katastrophe für die Außenpolitik“, schrieb der Präsident am Sonntagabend auf Truth Social – als Reaktion auf Papst Leo XIV.s jüngste Kritik am Krieg gegen den Iran. Trump schoss weiter gegen die Haltung der katholischen Kirche in der Covid-19-Pandemie, attackierte Leo dafür, dass dieser sich gegen ihn stelle, obwohl er den „Größten Aktienmarkt der Geschichte“ vorzuweisen habe, und behauptete, seine Präsidentschaft sei der einzige Grund dafür, dass Leo überhaupt Papst geworden sei. „Wenn ich nicht im Weißen Haus wäre, wäre Leo nicht im Vatikan“, schrieb Trump.

„Leo sollte seinen Job als Papst endlich ernst nehmen, gesunden Menschenverstand walten lassen, aufhören, der Radikalen Linken nach dem Mund zu reden, und sich darauf konzentrieren, ein großartiger Papst zu sein – kein Politiker“, schloss der Präsident. „Das schadet ihm enorm und, was noch wichtiger ist, es schadet der katholischen Kirche!“

Christus-Bild nach dem Angriff

Keine Stunde nach seinem Angriff auf Papst Leo postete Trump ein Bild, das ihn selbst als gewandete, christusähnliche Gestalt zeigt – mit göttlicher Kraft einen Mann heilend, während Krankenschwestern, Soldaten und andere ehrfürchtig zusehen.

Papst Leo XIV., der erste Amerikaner, der je die katholische Kirche angeführt hat, hat Trumps Kriegstreiberei scharf verurteilt – zuletzt im Zuge des von den USA vom Zaun gebrochenen Krieges gegen den Iran. „Gott segnet keinen Konflikt“, schrieb Leo am Freitag. „Wer ein Jünger Christi ist, des Friedensfürsten, steht niemals auf der Seite derer, die einst das Schwert schwangen und heute Bomben abwerfen. Militärische Aktionen schaffen keinen Raum für Freiheit oder Zeiten des #Friedens, der nur durch die geduldige Förderung von Koexistenz und Dialog zwischen den Völkern entsteht.“

Trump liegt seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus mit Kirchenvertretern im Dauerclinch. Kurz nach seiner Amtseinführung hielt Rev. Mariann Edgar Budde in der Washington National Cathedral eine Predigt, in der sie um Gnade für jene bat, die Angst haben. Trump war anwesend und griff Budde wenige Tage später als „Radikale Linke“ und „Trump-Hasserin“ an. Ihre Botschaft ließ er an sich abprallen: Er startete eine brutale Einwanderungsoffensive, die Leo letzten Herbst als „äußerst respektlos“ bezeichnete. Seitdem hat sich der Kurs weiter verschärft – parallel zu des Präsidenten wachsendem Appetit auf militärische Abenteuer.

Vatikan unter Druck

Die Trump-Administration hat von der katholischen Kirche auf beiden Feldern Rückendeckung verlangt.

The Free Press berichtete Anfang der Woche, das Pentagon habe den früheren US-Botschafter beim Heiligen Stuhl, Kardinal Christophe Pierre, bei einem Treffen Anfang des Jahres unter Druck gesetzt. Laut The Free Press, unter Berufung auf einen Vatikanvertreter, der über das Treffen informiert worden sei, habe es geheißen, „das US-Militär habe die Macht, zu tun, was immer es wolle – und die Kirche solle besser auf seine Seite treten“. Das Weiße Haus hat die Berichte dementiert, und der US-Botschafter beim Heiligen Stuhl erklärte, Kardinal Pierre habe die Darstellung der Medien zurückgewiesen.

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Trumps Attacke am Sonntag folgte auf eine Sendung von „60 Minutes“ – die Trump regelmäßig attackiert –, in der katholische Kardinäle erklärten, der anhaltende Konflikt mit dem Iran sei „kein gerechter Krieg“. Noch am selben Abend wurde Trump auf seinen Post gegen Leo angesprochen. „Ich glaube nicht, dass er seinen Job besonders gut macht. Er mag wohl Verbrechen, nehme ich an“, sagte der Präsident und legte nach: „Ich bin kein Fan von Papst Leo.“

Leos Antwort auf Trump

Auch Leo wurde zu Trumps Angriffen befragt. „Ich habe keine Angst vor der Trump-Administration und werde die Botschaft des Evangeliums laut und deutlich verkünden – denn das, so glaube ich, ist mein Auftrag hier, der Auftrag der Kirche“, sagte er. „Wir sind keine Politiker. Wir betreiben keine Außenpolitik aus der Perspektive, die er vielleicht kennt. Aber ich glaube an die Botschaft des Evangeliums – als Friedensstifter.“