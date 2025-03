Trump-Liste: So absurd sollen Einwanderer als Gangmitglieder identifiziert werden

Trump attackiert National Museum of African American History – „Was ist mit weißer Kultur?“

Diese 7 Studenten will Trump unverzüglich rausschmeißen

In Trumps Signal-Skandal bleibt das Wichtigste unerwähnt

Die American Civil Liberties Union (ACLU) hat von der Immigration and Customs Enforcement ( ICE ) eine Liste erhalten. Sie zeigt, wie erschreckend einfach es für die Regierung ist, einen venezolanischen Einwanderer als „ausländischen Feind“ zu bezeichnen. Einschließlich der Erlaubnis für ICE-Beamte, Tätowierungen und Kleidungsstücke als mit Gangzeichen versehen zu deklarieren.

Aaron Reichlin-Melnick, Senior Fellow des American Immigration Council, teilte am Sonntag auf X (ehemals Twitter) eine Kopie des „Alien Enemies Act Validation Guide“. Der Leitfaden beschreibt ein Punktesystem, das die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE verwenden kann. So sollen Einwanderer, die sie als Mitglieder der Tren de Aragua (TDA)-Bande bezeichnet, abgeschoben und in das berüchtigt grausame und unmenschliche Terrorism Confinement Center ( CECOT ) in El Salvador geschickt werden können.

Anfang dieses Monats hat die Regierung fast 300 Venezolaner in das CECOT geflogen. Weil sie angeblich Mitglieder der TDA waren. , Obwohl ein Gerichtsbeschluss die Regierung anwies, die Einwanderer nicht abzuschieben. Die Regierung hat beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt. Und argumentiert, dass die Richter nicht befugt seien, die Abschiebungen zu stoppen.

Anschuldigungen und Punktzuweisungen

Die ACLU und Democracy Forward haben wegen der Abschiebungen Klage gegen die Regierung eingereicht. Sie argumentieren, dass sie gegen die Bestimmungen des Alien Enemies Act von 1798 verstoßen. Und „in unzulässiger Weise versuchen, die Verfahren und Schutzmaßnahmen des Einwanderungsrechts zu umgehen“.

Gemäß der Checkliste muss ein ICE-Beamter feststellen, dass der Einwanderer ein venezolanischer Staatsbürger ist, der älter als 14 Jahre ist. Danach legt der Leitfaden ein Punktesystem fest, das die Behörde mit verschiedenen Anschuldigungen und Punktzuweisungen erstellt hat.

Jede Verurteilung wegen Verstoßes gegen „Bundes- oder Landesgesetze, die Aktivitäten im Zusammenhang mit der TDA unter Strafe stellen oder zivilrechtliche Sanktionen verhängen“, wird mit 10 Punkten bewertet. Sich gegenüber Strafverfolgungsbehörden „mündlich oder schriftlich als Mitglied oder Anhänger der TDA zu identifizieren … selbst wenn diese Selbstidentifizierung gegenüber einem Polizeibeamten unabsichtlich erfolgt, z. B. durch rechtmäßige Überwachung der Kommunikation“, wird ebenfalls mit 10 Punkten bewertet. Die Kommunikation mit bekannten TDA-Mitgliedern wird mit sechs Punkten bewertet.

„Zugehörigkeit zur TDA“

Ein Abschnitt mit dem Titel „Symbolik“ vergibt vier Punkte für „Tätowierungen, die die Mitgliedschaft/Loyalität gegenüber der TDA anzeigen“. Oder die das Tragen von Kleidung, „die die Zugehörigkeit zur TDA anzeigt“. Social-Media-Beiträge, die „Symbole der TDA zeigen oder Aktivitäten mit anderen bekannten Mitgliedern der TDA darstellen“, erhalten zwei Punkte. Im Abschnitt „Vereinigung“ ist es zwei Punkte wert, wenn man lediglich auf „Gruppenfotos mit zwei oder mehr bekannten Mitgliedern von TDA“ zu sehen ist. Oder mit bekannten Mitgliedern von TDA zusammenlebt.

Acht Punkte oder mehr reichen aus, um Einwanderer als „validierte TDA-Mitglieder“ einzustufen. So könnte jemand beispielsweise sechs Punkte für eine SMS mit einem „bekannten TDA-Mitglied“ und weitere drei Punkte für die Überweisung von Geld an ein „bekanntes TDA-Mitglied“ erhalten, wie Reichlin-Melnick betonte. Das ergibt insgesamt neun Punkte. Was für eine Abschiebung als mutmaßliches TDA-Mitglied ausreicht.

Der Leitfaden weist darauf hin, dass, wenn alle Punkte aus den Kategorien Symbolik und/oder Vereinigung stammen, die Beamten „Ihren Vorgesetzten und [das Büro des leitenden Rechtsberaters] konsultieren sollten, bevor sie entscheiden, ob der Ausländer als Mitglied der TDA anerkannt wird“.

Tätowierungen und Kleidung reicht aus

Wenn ein Vorgesetzter dies jedoch zulässt, könnte ein erwachsener Venezolaner in den USA, der Tätowierungen und Kleidung trägt, die laut einem ICE-Beamten TDA-Symbole enthält, allein aus diesen Gründen nach CECOT deportiert werden. Das ist ein beängstigender Gedanke. Insbesondere wenn man den Fall von Neri Alvarado Borges betrachtet. Einem gebürtigen Venezolaner, den ICE zusammen mit mehreren Dutzend anderen Venezolanern nach CECOT schickte, denen die Regierung – ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren – vorwarf, mit der TDA in Verbindung zu stehen. Alvarado erzählte einem Freund, dass ein ICE-Agent ihm gesagt habe, er sei „wegen deiner Tätowierungen“ inhaftiert worden.

„Wir finden und befragen jeden, der Tätowierungen hat“, sagte der ICE-Agent laut Alvarado zu seinem Freund, der mit Mother Jones sprach. Alvarado hat eine Tätowierung mit einem Band zur Sensibilisierung für Autismus als Tribut an seinen 15-jährigen Bruder, der autistisch ist.

Obwohl Alvorado sagte, dass ein ICE-Agent ihn später für „unbedenklich“ erklärte, nachdem er sein Telefon durchsucht und Alvorados Erklärung für die Bedeutung seiner Tätowierungen gehört hatte, schickten sie ihn dennoch nach CECOT, wo er sich weiterhin befindet. Der Agent soll gesagt haben: „Ich werde hier festhalten, dass Sie nichts mit Tren de Aragua zu tun haben“.

„Mit dieser Checkliste kann ICE jeden Venezolaner ohne konkrete Beweise zum „ausländischen Feind“ erklären. Allein auf der Grundlage der Interpretation von Tätowierungen und Handzeichen durch einen ICE-Beamten. Oder des Pechs, einen Mitbewohner zu haben, den ICE für einen TDA hält“, schrieb Reichlin-Melnick. „Deshalb ist ein ordnungsgemäßes Verfahren so wichtig!“