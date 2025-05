Trump rastet aus, als er auf seine „Feigheit“ in Bezug auf Zölle angesprochen wird

US-Präsident Donald Trump erhielt am Donnerstag die „fieseste Frage“. Zumindest seiner Meinung nach. Nämlich als ein Reporter ihn um seine Antwort auf die sogenannten „TACO“-Geschäfte (Trump Always Chickens Out) bat, die an der Wall Street infolge der Zollpolitik des Präsidenten getätigt wurden.

Ursprung des Begriffs „TACO“

Der Begriff wurde von Robert Armstrong von der Financial Times geprägt. Armstrong schrieb Anfang des Monats, dass die jüngsten Aufschwünge an den Finanzmärkten inmitten von Trumps chaotischer Wirtschaftspolitik „viel damit zu tun haben, dass die Märkte erkannt haben, dass die [Trump]-Regierung keine sehr hohe Toleranz gegenüber Markt- und Wirtschaftsdruck hat. Und schnell zurückweichen wird, wenn Zölle Schmerzen verursachen“.

Trump wurde heute zum ersten Mal nach seiner Meinung zu der „TACO“-Theorie gefragt, und er war nicht erfreut.

„Ich kneife? Das habe ich noch nie gehört“

„Herr Präsident, Wall-Street-Analysten haben einen neuen Begriff geprägt. Den „TACO‘-Handel. Sie sagen, Trump sei immer ein Feigling. Und deshalb seien die Märkte diese Woche gestiegen. Was sagen Sie dazu?“, fragte ein Reporter nach der Vereidigung der interimistischen US-Staatsanwältin für den Bezirk Washington, Jeanine Pirro, die Trump von Fox News für diese Position abgeworben hatte.

„Ich kneife? Das habe ich noch nie gehört“, antwortete Trump. ‚Weil ich China von 145 Prozent auf 100 und dann auf einen weiteren Wert gesenkt habe?‘ Trump senkte deutlich die potenziell ruinösen Zölle, die er gegen China verhängt hatte. Zuvor waren die Märkte in Panik geraten und Einzelhändler hatten vor höheren Kosten für die Verbraucher gewarnt. Trump setzte auch seine ursprünglichen ‚Liberation Day‘-Zölle aus, als die Märkte einbrachen. Am Wochenende drohte er mit einem 50-prozentigen Zoll auf alle Waren aus der Europäischen Union. Ruderte dann aber nur wenige Tage später wieder zurück.

Beispiel: Rücknahme der „Liberation Day“-Zölle

Investoren, die TACO-Trades tätigen, kaufen nach dem Einbruch der Märkte als Reaktion auf Trumps Ankündigung seiner neuesten absurd hohen Zölle für einen wichtigen Handelspartner. Und profitieren dann von der Erholung der Märkte, wenn Trump unvermeidlich „klein beigibt“. Und die Zölle zurücknimmt.

Trump fuhr mit seiner Antwort auf die Frage zu den Geschäften fort, indem er über die EU schwadronierte. Den ehemaligen Präsidenten Joe Biden attackierte. Und die jüngsten Treffen mit Saudi-Arabien anpries, das die USA seiner Aussage nach als „das heißeste Land“ bezeichnet habe.

„Vor sechs Monaten war dieses Land eiskalt, tot. Wir hatten ein totes Land. Wir hatten ein Land, von dem die Menschen nicht glaubten, dass es überleben würde“, fuhr Trump fort. Und wurde immer wütender. ‚Und Sie stellen so eine fiese Frage. Das nennt man Verhandlung.“

Wiederholung der Kritik an der Frage

„Ich glaube, wir haben China wirklich enorm geholfen. Weil es große Schwierigkeiten hatte. Weil wir China im Grunde genommen einen kalten Entzug verpasst haben“, sagte der Präsident. „Wir haben wegen der Zölle keine Geschäfte gemacht, weil sie so hoch waren. Aber das wusste ich. Aber sagen Sie niemals, was Sie gesagt haben. Das ist eine böse Frage.“

Bevor er zum nächsten Reporter überging, bezeichnete der Präsident die Frage zu den TACO-Handelsabkommen erneut als „die böseste Frage“. Wenn das tatsächlich der Fall ist, sollte die Pressemeute im Weißen Haus wirklich einen Gang zulegen.