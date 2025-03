Trump will die Welt davon überzeugen, dass der Klimawandel eine gute Sache ist

Windräder verursachen Krebs. Sie töten Vögel und Wale. Elektrofahrzeuge funktionieren nicht. Haben Sie schon von den Elektrohaien gehört? Der Klimawandel ist ein Schwindel . Es gibt viele Dinge, die Donald Trump über den Klimawandel und erneuerbare Energien gesagt hat, die schwer zu verstehen sind. Aber Trumps neueste Aussage zum Klimawandel ist sowohl verblüffend als auch wirklich gefährlich. Er ist nun entschlossen, die Welt davon zu überzeugen, dass der Klimawandel eine gute Sache ist.

Trump hat die Auswirkungen des Klimawandels in der Vergangenheit sicherlich heruntergespielt. Er behauptete, dass der Anstieg des Meeresspiegels mehr Grundstücke in Strandnähe schaffen würde. Was ein Missverständnis der Funktionsweise von Land zu sein scheint. Er sagte, dass die Menschen eigentlich froh wären, wenn es draußen etwas wärmer wäre. Sogar der Trump-Berater Elon Musk, der ein Unternehmen für Elektrofahrzeuge leitet, hat die Bedrohung durch den Klimawandel in den letzten Monaten heruntergespielt .

Jetzt will Trump die Macht der Bundesregierung nutzen. Um den Klimawandel als etwas darzustellen, das der Menschheit zugutekommt.

„Auswirkungen des Klimawandels überbewertet“

Berichten zufolge ist Trump bestrebt, die Gefährdungsfeststellung der Umweltschutzbehörde von 2009, in der festgestellt wurde, dass Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und das Gemeinwohl darstellen, neu zu formulieren. Um die negativen Auswirkungen des Klimawandels herunterzuspielen. Er arbeitet daran, die Berichterstattung über das Klima im Allgemeinen zu dezimieren. Er will auch Verwirrung stiften, indem er eine nationale Klimabewertung erstellen lässt. Die von Klimaleugnern verfasst wurde, die argumentieren, dass die Auswirkungen des Klimawandels überbewertet werden. Oder sogar einen positiven Nettoeffekt hätten.

„Diese Position ignoriert 50 Jahre erstklassiger wissenschaftlicher Analysen der potenziellen Auswirkungen des Klimawandels“, sagt Michael Oppenheimer, Professor für Geowissenschaften und internationale Angelegenheiten an der Princeton University.

„Der Klimafanatismus der Biden-Regierung muss von der gesamten Regierung abgebaut werden“

Diese Bemühungen werden offenbar von Russell Vought, dem Direktor des Office of Management and Budget (OMB), unterstützt. Der einer der Autoren des Projekts 2025 war. Rolling Stone bat Voughts Büro um eine Stellungnahme. Erhielt jedoch vor der Veröffentlichung dieses Artikels keine Antwort.

„Der Klimafanatismus der Biden-Regierung muss von der gesamten Regierung abgebaut werden“, schrieb Vought in Project 2025, dem konservativen Entwurf für Trumps zweite Amtszeit.

Klimaexperten sagen, dass jeder Versuch, den Klimawandel als etwas Gutes darzustellen, gefährlich ist und im Widerspruch zur Wissenschaft steht. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass der Klimawandel katastrophale Auswirkungen auf das menschliche Leben haben wird, wenn die Welt nicht schnell handelt, um die Nutzung fossiler Brennstoffe zu beenden.

„Es ist so ungeheuerlich, dass niemand außer [Trump] versuchen würde, so etwas zu tun“, sagt Edward Maibach, Direktor des Center for Climate Change Communication der George Mason University. „In Amerika steht es jedem frei, verheerende Stürme, Überschwemmungen, Dürren, Luftverschmutzung, tödliche Hitzewellen und eine wachsende Bedrohung durch von Mücken und Zecken übertragene Krankheiten als etwas Gutes zu bezeichnen. Aber nur weil man es sagt, wird es nicht wahr.“

Die meisten Amerikaner sind über den Klimawandel besorgt

Maibach sagt, dass selbst die fossile Brennstoffindustrie „anerkennt, dass die durch den Klimawandel verursachten Probleme real sind“. Darüber hinaus sagt er, dass die meisten Amerikaner über den Klimawandel besorgt sind. Auch wenn viele gewählte republikanische Amtsträger dies nicht sind.

„Hardcore-MAGA-Politiker und -Anhänger mögen die Idee kaufen, dass der Klimawandel insgesamt gut ist. Aber ich erwarte nicht, dass eine Mehrheit der Amerikaner das kaufen wird“, fügt Riley Dunlap hinzu, Professor für Soziologie an der Oklahoma State University.

Es ist nicht klar, wie die Trump-Regierung versuchen würde, den Klimawandel als etwas Gutes darzustellen. Aber sie wären nicht die ersten, die es versuchen würden. Konservative Organisationen, die sich gegen Klimaschutzmaßnahmen aussprechen und oft von Unternehmen für fossile Brennstoffe und Spendern, die den Klimawandel leugnen, finanziert werden, haben in den letzten Jahrzehnten auf vielfältige Weise versucht, die Besorgnis über den Klimawandel zu zerstreuen.

„Tabak nicht krebserregend“

„Konservative Denkfabriken wie das Competitive Enterprise Institute, das Cato Institute und das Heartland Institute haben Bücher und andere Literatur veröffentlicht, in denen sie argumentieren, dass die globale Erwärmung nicht stattfindet, wenn sie stattfindet, nicht von Menschen verursacht wurde und nicht schädlich, sondern wahrscheinlich sogar vorteilhaft ist“, sagt Naomi Oreskes, Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Harvard University.

Einige dieser Organisationen waren auch dafür bekannt, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Tabak nicht krebserregend sei.

In der Vergangenheit wurden zahlreiche Argumente vorgebracht, die die Idee stützen sollten, dass der Klimawandel positive Auswirkungen haben könnte. Zu diesen Argumenten gehören, dass wärmeres Wetter die Vegetationsperiode für Nutzpflanzen verlängern würde. Dass steigende Temperaturen bedeuten würden, dass weniger Menschen an extremer Kälte sterben würden. Und dass mehr CO2 in der Atmosphäre dazu führen würde, dass Pflanzen besser wachsen. Klimaexperten argumentieren, dass diese Behauptungen falsch, irreführend oder ohne Kontext sind.

„Die Vorstellung, dass mehr CO2 in der Atmosphäre Pflanzen irgendwie helfen wird, ist eine absolute Verdrehung der tatsächlichen wissenschaftlichen Fakten“, sagt Maibach. „In Wirklichkeit ist es so, dass je mehr CO2 und je wärmer es wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Unkraut wächst. Und desto unwahrscheinlicher ist es, dass Pflanzen wachsen, die zur Ernährung der Menschen verwendet werden.“

Störung der Ökosysteme

Andrew Dessler, Klimaforscher an der Texas A&M University, sagt, dass das Argument, der Klimawandel werde die Welt grüner machen, unter Klimaleugnern weit verbreitet ist. Er bezeichnet es als „schreckliches Argument“. Und schrieb kürzlich im Newsletter „The Climate Brink“, dass der Klimawandel die Landwirtschaft aufgrund seiner Auswirkungen auf die Wasserversorgung, die Temperaturen und die Jahreszeiten tatsächlich „fast überall erschwert“.

„Tatsächlich bedeutet ein erhöhter CO2-Ausstoß eine Störung der Ökosysteme“, sagt Oreskes.

Der Klimawandel ist nicht nur für die Landwirtschaft oder die menschliche Gesundheit nicht vorteilhaft. Sondern auch dabei, die Zukunft der US-Wirtschaft zu gefährden, wenn man so tut, als sei er kein Problem. Oder versucht, ihn als etwas Gutes darzustellen. Wenn wir fossile Brennstoffe fördern und erneuerbare Energien aufgeben, werden wir auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien ins Hintertreffen geraten. Und andere Länder werden die Führung übernehmen.

Tödliche Hitzewellen, Dürren, stärkere Hurrikane

„Die Wirtschaft der sauberen Energie wird die Wirtschaft der Zukunft sein. Nicht die Wirtschaft der fossilen Brennstoffe“, sagt Maibach. „Die Energiewende ist in vollem Gange. Ihre Vollendung ist unvermeidlich. Es gibt zwei Fragen. Wie schnell wird dieser Übergang stattfinden. Und wer wird wirtschaftlich von diesem Übergang profitieren? Im Moment macht uns China das Geschäft kaputt.“

Trump hat im Laufe der Jahre versucht, viele große Lügen zu erzählen. Und zu versuchen, die Welt davon zu überzeugen, dass tödliche Hitzewellen, Dürren, stärkere Hurrikane, größere Waldbrände und vieles mehr aufregende Dinge sind, ist ein kühnes Unterfangen. Die Wissenschaft unterstützt dies nicht. Und das ist schon lange klar.