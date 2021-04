TV-Tipp: „Across from Midnight“ – Livekonzert von Joe Cocker bei der Waldbühne Berlin

Joe Cocker, der seit seinem legendären Auftritt beim Woodstock-Festival im Jahr 1969 zu den Größen des Blues-Rock gehörte, starb im Jahr 2014 an Lungenkrebs. Bis ins Jahr 2013 stand der Musiker noch regelmäßig auf der Bühne – in den 1970er Jahren eher noch, um seine Rechnungen zahlen zu können, später aus kreativer Verlockung. Eins seiner legendärsten Konzerte fand im Jahr 1997 auf der Waldbühne Berlin statt – und kann ab dem 23. April 2021 in der ARTE Mediathek angeschaut werden.

Auf der Berliner Waldbühne spielte er Hits aus 30 Jahren seiner Karriere, eine Mischung aus Originalen und Coverversionen, natürlich ‚Could You Be Loved‘, ‚Delta Lady‘, ‚Up Where We Belong‘, das Beatles-Cover ‚With A Little Help From My Friends‘, ‚The Letter‘, ‚Unchain My Heart‘ und ‚Dont Let Me Be Misunderstood‘.“

Joe Cocker hatte sich insbesondere in Deutschland beliebt gemacht

In den 1990er Jahren hatte sich Joe Cocker insbesondere in Deutschland beliebt gemacht, als er drei Tage nach dem Mauerfall bei einem Konzert in Berlin performte oder gemeinsam mit der Kelly Family auf der Bühne stand. Die TV-Erstausstrahlung ist am 30. April 2021 um 23.50 Uhr. Online abrufbar ist das Konzert vom 23. April 2021 bis zum 29. Mai 2021.